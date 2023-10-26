Семь спортивных клубов Нижнего Новгорода сыграют в единой форме в рамках проекта "Вместе за Нижний" Спорт

Фото: АНО “Центр 800”

В преддверии Дня народного единства в Нижегородской области вновь стартует проект "Вместе за Нижний", инициированный "Центром 800" совместно со спортивными клубами Нижнего Новгорода. В единой игровой форме клубы проведут некоторые домашние матчи в ноябре.

Впервые эта инициатива, объединяющая местные спортивные коллективы, была реализована в 2021 году. В этом году проект стал масштабнее, в нем принимают участие уже семь команд: футбольный "Пари Нижний Новгород", баскетбольный "Пари Нижний Новгород", хоккейное "Торпедо", мини-футбольные "Торпедо" и "Норманочка", волейбольный АСК, а также - впервые – хоккейный "Старт", ветеран среди профессиональных спортклубов Нижнего, выступающий в Суперлиге по хоккею с мячом.

Игровая форма неразрывно связана с культурным кодом города. Как и в прошлом сезоне, акцент сделан на наиболее узнаваемых архитектурных элементах знаковых зданий и сооружений. Среди них — Ярмарка, Пакгаузы, Шуховская башня, Академия "Маяк", Усадьба Рукавишниковых и памятник "Метеору" — архитектурные символы региона, которые знаково повлияли на развитие искусства, промышленности, торговли и технологий. По мнению организаторов проекта, они разные по стилю, каждый со своей неповторимой историей, но вместе делают город привлекательным и заметным на карте.

Как у каждого архитектурного объекта - свой стиль, так и у каждой команды — свой характер. Главный элемент нового паттерна — нить как символ единения, связи историй и поколений. Основные цвета комплектов — тёмно-синий и оранжевый, традиционные для региона. Они отсылают к природе города — к слиянию двух рек и самым живописным в стране закатам. Визуальное воплощение единой игровой формы для клубов выполнено АНО "Центр 800".

"Проект "Вместе за Нижний" с каждым годом растёт: в первом сезоне проекта участвовали только три клуба, в этом году уже семь. Мы рады, что постепенно проект становится самостоятельным брендом, который объединяет все больше болельщиков и спортсменов. В 2024 году Нижний Новгород станет "Культурной столицей России", поэтому мы вновь решили объединить в общей спортивной форме ключевые городские достопримечательности, которые всегда формировали в том числе культурную идентичность нижегородцев", — отметил заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович.

Городские объекты были распределены на игровых формах следующим образом:

- на джерси хоккейного клуба "Торпедо" — один из главных исторических символов города — Нижегородская ярмарка. Главный ярмарочный дом — один из крупнейших пассажей страны, яркий пример неорусского стиля, "сердце кармана России";

- на форме футбольного "Пари Нижний Новгород" — ажурные линии Пакгаузов — памятника инженерной мысли XIX века, одного из главных архитектурных символов преображения города к 800-летию. Сегодня культурный центр "Пакгаузы" — визитная карточка региона и обладатель 10 престижных наград за архитектурные решения, за сохранение истории и как лучшее креативное пространство России;

- на форме баскетбольного "Пари Нижний Новгород" — Шуховская башня. Нижний — особый город для Владимира Шухова, именно здесь он впервые продемонстрировал свои авторские конструкции в 1896 году и обрёл славу. Сегодня четыре из сохранившихся Шуховских башен находятся в Нижегородской области;

- форму мини-футбольных "Торпедо" и "Норманочки" украшает "Маяк" — грандиозный пример модерна Федора Шехтеля. Символ перехода города из эпохи в эпоху: от банка — через фабрику — в культурно-просветительский центр. Сегодня это образовательно-культурный проект "Росатома" и правительства Нижегородской области, миссия которого - стать центром подготовки нового поколения инженеров, ученых и предпринимателей вне возрастов и границ;

- Усадьба Рукавишниковых украсила форму волейбольного АСК. Красивейшую купеческую усадьбу, яркий образец академической эклектики, нередко сравнивают с итальянским палаццо;

- на форме хоккейного "Старта" — важнейший символ Сормовского района — памятник судну на подводных крыльях "Метеор". Скоростное судно было разработано нижегородским ЦКБ по СПК под руководством Ростислава Алексеева. Памятник появился в 1982 году.

В игровой форме «Вместе за Нижний» клубы сыграют следующие матчи:

- ХК "Торпедо" против "Барыса" из Астаны - 20 ноября,

- ФК "Пари Нижний Новгород" против калининградской "Балтики" - 12 ноября,

- баскетбольный "Пари Нижний Новгород" против саратовского "Автодора" - 8 ноября;

- волейбольный АСК против оренбургского "Нефтяника" - 15 ноября, а также 22 ноября - против "Новы" из Новокуйбышевска,

- мини-футбольное "Торпедо" против ЛКС (Липецкая область) - 4 ноября и югорской "Газпром-Югры" - 17 и 18 ноября,

- мини-футбольная "Норманочка" на выезде сыграет против пензенской "Лагуны-УОР" - 4 ноября,

- хоккейный "Старт" против кировской "Родины" - 12 ноября (матч планируется провести в Ульяновске).

*Список матчей может дополняться по желанию клубов.

Ранее сообщалось, что проект "Вместе за Нижний" одержал победу в медиапремии "Матч ТВ".