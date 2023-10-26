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Общество

Праздничную иллюминацию включат на телебашне Нижнего Новгорода в честь Дня народного единства

04 ноября 2023 11:07  [113] Общество
Праздничную иллюминацию включат на телебашне Нижнего Новгорода в честь Дня народного единства

Праздничную иллюминацию включат на телебашне Нижнего Новгорода в честь Дня народного единства

Праздничную иллюминацию включат на телебашне Нижнего Новгорода в честь Дня народного единства. Об этом сообщили в областном радиотелевизионном передающем центре.

4 ноября с 18:00 до 22:00 подсветка будет оформлена в цветах российского триколора. Благодаря динамическим световым переливам будет создан образ развевающегося на ветру флага.

Также телебашню украсят региональная символика, изображения Дмитриевской башни Нижегородского кремля и памятника героям сформированного в Нижнем Новгороде народного ополчения – Козьме Минину и Дмитрию Пожарскому. На медиаэкране пойдет бегущая строка: "4 ноября – День народного единства".

Напомним, 196-метровая телебашня в Нижнем Новгороде - объект региональной сети эфирного телерадиовещания, который обеспечивает эфирным сигналом более половины жителей области. Систему освещения архитектурно-художественной подсветки составляют светодиодные пиксели, расположенные на гранях, а также линейные прожекторы, образующие "световой пояс" по периметру технологической площадки на высоте 140 м.

СПРАВКА
4 ноября в России отмечают государственный праздник - День народного единства. Именно 4 ноября (по новому стилю) 1612 года народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского выдворило из столицы польских интервентов. Официально в современной России праздник утвержден и является выходным днем с декабря 2004 года. Впервые в России этот его отметили 4 ноября 2005 года.

Православные христиане в этот день отмечают еще один праздник, связанный с событиями 1612 года - Празднование в честь Казанской иконы Божией матери. Именно эта икона была в ополчении при освобождении Кремля и Москвы.

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Теги:
Праздники телебашня
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