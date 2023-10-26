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Общество

Патриарх Кирилл заявил об обнаружении утраченной более 100 лет назад Казанской иконы Божьей Матери

04 ноября 2023 12:26  [119] Общество
Патриарх Кирилл заявил об обнаружении утраченной более 100 лет назад Казанской иконы Божьей Матери

Патриарх Кирилл заявил об обнаружении утраченной более 100 лет назад Казанской иконы Божьей Матери

Патриарх Кирилл заявил об обнаружении утраченной более 100 лет назад Казанской иконы Божьей Матери. Об этом он заявил 4 ноября перед литургией в Успенском соборе Московского кремля.

Согласно информации, реликвию нашли среди переданных в дар предстоятелю РПЦ образов в складском помещении в его резиденции в Переделкине. Эксперты вынесли заключение, что эта икона принадлежит эпохе, когда была создана и Казанская.

"И поскольку эта икона является как бы точной, точнейшей копией той созданной иконы, то совершенно очевидно, что не могло быть в то время создано две одинаковых иконы и что речь идет о чудотворном образе, о том самом образе, перед которым и Минин, и Пожарский молились", - уточнил Кирилл.

"Это событие можно отнести к историческим событиям. Мы видим перед собой подлинник чудотворного образа Казанской Божьей Матери, перед которым молились Пожарский и Минин и которая спасла наш народ от иностранной интервенции и неизвестно от каких последствий этой интервенции. Этот образ является нашей национальной святыней", - подчеркнул Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

По церковному преданию, икона находилась в нижегородском ополчении Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, освобождавших Москву от поляков в начале XVII века. На средства князя Пожарского на Красной площади был построен Казанский собор, куда в 1636 году была перенесена Казанская икона. В 1918 году она пропала. Предполагалось, что была украдена в драгоценном окладе.

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Теги:
РПЦ
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