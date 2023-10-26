Молодежный форум "От идеи до бизнеса" пройдет в Нижнем Новгороде 7 ноября. Об этом сообщили в городском департаменте развития предпринимательства и инвестиций.
Согласно информации, форум состоится в "Академии "Маяк". Участие бесплатное.
Как уточнили в профильном департаменте, мероприятие может быть интересно начинающим предпринимателям, которые не знают, с чего начать собственное дело или ищут рабочие инструменты для его развития.
"За один день участники пройдут путь от поиска бизнес-идеи до ее реализации на основе опыта действующих предпринимателей. Участников ждут тренинги, интенсивы и деловые игры", – рассказали организаторы.
Молодые предприниматели смогут получить ответы на множество вопросов: как открыть счет в банке, какие инструменты наиболее востребованы начинающими предпринимателями, и как не получить плохую банковскую историю по неопытности? Как уйти из найма в свой бизнес? Как найти целевую аудиторию проекта и обратить на себя внимание, чтобы продавать?
Приглашенные гости поделятся своими историями успеха.
Для участия потребуется предварительная регистрация.
Как сообщалось ранее, консультации нижегородских предпринимателей проходят в окнах "Мой бизнес" на базе "Центра поддержки предпринимательства" по инициативе главы города Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева.
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