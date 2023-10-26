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Общество

Глеб Никитин и Андрей Бочаров подписали соглашение по проекту "Уроки с путешествием. Нижний Новгород — Волгоград"

04 ноября 2023 13:23  [75] Общество
Глеб Никитин и Андрей Бочаров подписали соглашение по проекту Уроки с путешествием. Нижний Новгород — Волгоград

Глеб Никитин и Андрей Бочаров подписали соглашение по проекту Уроки с путешествием. Нижний Новгород — Волгоград

Глеб Никитин и Андрей Бочаров подписали соглашение по проекту "Уроки с путешествием. Нижний Новгород — Волгоград". Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, церемония состоялась 4 ноября в Москве на Международной выставке-форуме "Россия".

Проект приурочен к 80-летию Сталинградской битвы. С ноября по февраль десятиклассники обоих регионов отправятся в культурно-образовательное путешествие на специально назначенном поезде. Их ждёт экскурсионная программа с посещением достопримечательностей Нижнего Новгорода и Волгограда, а также познавательные обучающие занятия.

"Помню свои впечатления, когда увидел панораму и посетил Мамаев курган. Для каждого ребёнка это огромное впечатление, и просто изучая историю битвы за Сталинград в классе, такое невозможно испытать. Когда ты видишь эту монументальность, отношение создателей памятников к победителям, к тем, кто положил свои жизни на этой земле, ты по-настоящему проникаешься глубиной истории родной страны. Естественно, мы волгоградских школьников ждем в Нижнем Новгороде, расскажем им про нижегородское ополчение, про Минина и Пожарского", - отметил Глеб Никитин.

Более 13 тыс. нижегородских школьников таким образом смогут посетить места Сталинградской битвы. В свою очередь в Нижегородской области побывают более 10 тыс. волгоградских школьников.

"Благодарю своего друга, губернатора Нижегородской области Глеба Никитина за инициативы и поддержку ветеранского сообщества, работы, связанной с сохранением исторического наследия. Сохранение исторической памяти, исторической правды – важнейшая задача на все времена. Уверен, что дети Нижегородской области, когда прибудут на территорию легендарного непокоренного Сталинграда, проникнутся всей глубиной той истории, которая там вершилась", - прокомментировал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Он напомнил, что воины нижегородской земли также принимали участие в Сталинградской битве и отважно защищали Родину.

"Жители Волгоградской области, я уверен, с большим удовольствием посетят Нижний Новгород, где также решались краеугольные задачи по сохранению нашей страны. Символично, что сегодня два стенда наших регионов находятся рядом — это говорит об объединении наших усилий, задач, работы во имя процветания России, Волгоградской и Нижегородской областей. Поздравляю всех с нашим общим праздником, всего самого доброго!" - сказал Андрей Бочаров.

Планируется, что первые 570 нижегородских школьников отправятся в Волгоград 6 ноября, а 7 ноября в Нижний Новгород прибудут школьники из Волгограда. Проект реализуются при поддержке РЖД, ФПК и ГЖД.

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Теги:
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