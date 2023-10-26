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Общество

Акция "Главное — вместе!" состоялась в Нижнем Новгороде

04 ноября 2023 14:58  [81] Общество
Акция Главное — вместе! состоялась в Нижнем Новгороде

Акция Главное — вместе! состоялась в Нижнем Новгороде

Акция "Главное — вместе!" состоялась в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба РИК НРО "Единой России".

В День народного единства волонтеры партии вышли на улицы, чтобы поздравить нижегородцев и гостей города с праздником. Они раздавали ленты-триколор как символ нашей огромной единой страны и буклеты об истории праздника.

Центральной точкой акции стала площадь Минина и Пожарского, которая является местом притяжения жителей и туристов.

"Проведение акции уже стало доброй традицией. Каждый год в этот день поздравляем всех с праздником, который исторически связан с нашим городом, героическим подвигом Нижегородского ополчения, которое стало символом единства и сплоченности нашего народа, настоящей любви к Родине и готовности встать на ее защиту. И сегодня это мы понимаем и чувствуем особенно сильно. Мы помним свое прошлое, гордимся и поддерживаем наших воинов, которые сегодня вновь защищают наш мир, наши главные ценности и традиции. В Нижегородском области, как и во всей стране, в мире и дружбе живут люди самых разных национальностей и конфессий. Мы все разные, но нас всегда объединяет желание жить в единой, сильной и свободной стране – нашей России", - отметил руководитель регионального исполнительного комитета партии "Единая Россия" Алексей Антонов.

Волонтеры напоминали жителям о событиях 1612 года, рассказывали интересные факты о Смутном времени, победе Нижегородского ополчения и освобождении Москвы от польских интервентов, а также о знаковых местах в городе, связанных с этими историческими моментами.

"Очень приятно было видеть, что люди откликаются с большим интересом. А многие знают историю своей страны. И даже с гордостью нам в ответ говорили: "Купно за едино!", - поделился волонтер Евгений Биушкин.

"Единая Россия" сегодня проводит праздничные мероприятия по всей Нижегородской области. Жителей объединят фестивали, флешмобы, ярмарки, концерты, автопробеги, мастер-классы, викторины, выставки об истории, культуре и традициях нашей многонациональной и многоконфессиональной страны. Также организованы площадки акции #МЫВМЕСТЕ по поддержке наших военнослужащих, где все желающие могут изготовить своими руками блиндажные свечи и маскировочные сети, или написать бойцам письмо.

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