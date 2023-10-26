Лауреатов премии Минина и Пожарского наградили в нижегородском ЦК "Рекорд" Общество

фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Лауреатов премии Минина и Пожарского наградили в нижегородском ЦК "Рекорд". Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Церемония 4 ноября была посвящена Дню народного единства.

Лауреатами премии в 2023 году стали директор историко-художественного музея Арзамаса Евгений Павлович Бутусов и президент Фонда развития народных художественных промыслов Нижегородской области, Почетный гражданин Нижегородской области Николай Гордеевич Смирнов.

Мероприятие прошло с участием сенатора Российской Федерации Александра Вайнберга, главного федерального инспектора по Нижегородской области аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО Александра Мурзина, заместителя губернатора Нижегородской области Петра Банникова, председателя Законодательного собрания Нижегородской области Евгения Люлина.

"Позвольте мне от имени губернатора Глеба Никитина, правительства Нижегородской области и от себя лично поздравить вас с Днем народного единства – праздником, который пришел из Нижнего Новгорода и в итоге стал общероссийским. Без нижегородского ополчения его просто не было бы в нашей истории. Да и России могло бы не быть. Нижегородцам не привыкать проявлять инициативу и волю, играть ключевую роль в судьбе страны, задавать направления и пути ее развития. Именно преемственность традиций, историческая память лежат в основе независимости нашего государства, а любовь к Родине и искренний патриотизм веками скрепляют дружбу между народами нашей страны. Из года в год в День народного единства премия Минина и Пожарского вручается тем людям, которые в своих сферах проявляют деятельный патриотизм, работают на сохранение наших историко-культурных ценностей, укрепление государства и солидарности в обществе", - отметил Петр Банников.

Нагрудные знаки и дипломы лауреатам вручили Петр Банников и Евгений Люлин.

"Ежегодно премией Минина и Пожарского отмечаются заслуги двух нижегородцев, достигших выдающихся успехов в своих отраслях деятельности. В этом году лауреатами были признаны представители культурной отрасли, они внесли неоценимый вклад в сохранение нашего исторического и культурного наследия. Сегодня эта работа имеет особое значение для страны. Воспитывая подрастающее поколение на примерах героизма, воинской доблести и чести наших предков, на лучших образцах народного искусства, мы прививаем детям любовь к России и нашим традиционным ценностям – вере в Бога, верности Родине, святости семьи и брака, готовности к самопожертвованию во имя Отечества. В этом и состоит наш национальный культурный код. Только воспитав преданные своей стране новые поколения россиян, готовых защищать Отчизну, трудиться и развивать экономику, работать на благо своих семей и своих соотечественников, мы можем быть абсолютно спокойными за будущее России как великой державы", - подчеркнул Евгений Люлин.

С поздравлением лауреатов также выступил Александр Вайнберг, сенатор Российской Федерации.

"Единство, единение - это все то, что сплачивает нас и позволяет побеждать. Мы потомки наших великих предков. Здесь, на Нижегородчине, Минин и Пожарский являлись точкой сборки страны, откуда, по сути, спасли Россию. Сегодня русский мир там, где Донбасс. И незримый мост между Нижегородчиной и Донбассом связывает и показывает, как вся Россия единым кулаком отбивается от разрушительных и тленных ценностей Запада. Победа обязательно будет за нами! В этом уверен каждый настоящий россиянин. Желаю нашим бойцам, чтобы они берегли себя и их берег Бог, чтобы они умело и профессионально отстаивали нашу Родину. Они сейчас там за всех нас воюют, а нам здесь сейчас нельзя оставаться равнодушными и нужно делать то, что должно", - сказал Александр Вайнберг.

Для гостей церемонии прозвучала его песня "На западном фронте без перемен".