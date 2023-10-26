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Общество

Нижегородские школьники побывают на выставке "Россия"

04 ноября 2023 16:44  [81] Общество
Фото: Кирилл Мартынов, ИА «Время Н»

Фото: Кирилл Мартынов, ИА «Время Н»

Нижегородские школьники побывают на выставке "Россия". Об это заявил губернатор Глеб Никитин в день её открытия, 4 ноября.

Согласно информации, из региона планируется отправить в Москву на ВДНХ более 600 школьников.

"Из инициативы, которую мы сейчас реализуем по "Урокам с путешествием" с Волгоградской областью, собираемся развить и другие проекты по посещению знаковых мест. Возникла идея привезти нижегородских ребят сюда, на ВДНХ, чтобы они увидели стенд не только Нижегородской области, но и других регионов, посмотрели на достижения всей страны", - отметил Глеб Никитин.

Проект стартует уже в конце ноябре. В составы делегаций войдут школьники - активные участники "Движения первых", призеры и победители региональных и федеральных конкурсов, проектов.

Напомним, международная форум-выставка "Россия" начала работать на территории ВДНХ в Москве 4 ноября. В историческом месте свои достижения демонстрируют 89 регионов и десятки самых известных компаний страны. Свой стенд представила и Нижегородская область. В основе концепции стенда – образ Оки и Волги в формате медиаландшафта, который служит системой хранения и презентации проектов, героев и идей, рожденных на нижегородской земле. Достижения региона представлены на стенде через цифровые панели с презентациями, видео- и аудиороликами.

Концепцию и смыслы нижегородского стенда создавала большая команда региона и "Институт развития городской среды" (ИРГСНО). На стенде представлены макеты и артефакты, отражающие достижения области по 12 ключевым направлениям социально-экономического развития региона: сельское хозяйство, соцподдержка, экология, промышленность, цифровая экономика, медицина, предпринимательство, культура, туризм, жилье и городская среда, международная кооперация и экспорт. Например, в сфере транспорта представлены такие проекты, как новый трамвай "МиНиН", "Метеоры" и "Валдаи", строительство новых станций метро. Культурные и туристические объекты представлены культурным центром "Пакгаузы", туристическо-паломническим кластером "Арзамас-Дивеево-Саров". На тач-экранах гости стенда могут узнать о регионе через портал "Знакомьтесь, Нижний", приобрести товары народных художественных промыслов в онлайн-магазине. Помимо этого, на экране будут демонстрироваться изображения в формате "было" и "стало", благодаря чему можно будет увидеть, как изменился регион за последние шесть лет.

В рамках работы стенда запланированы лекции и мастер-классы, подкасты и встречи с известными нижегородцами и гостями, викторины и игры.

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Теги:
Выставка Дети
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