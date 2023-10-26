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Общество

Нижегородские добровольцы отправились на СВО в День народного единства

04 ноября 2023 18:38  [1] Общество
фото: Никити Духник

фото: Никити Духник

Нижегородские добровольцы отправились на СВО в День народного единства . Об этом сообщает пресс-служба обоастного правительства.

Согласно информации, отправка военнослужащих, которые прошли подготовку в центре «Сталь», состоялась 4 ноября на площади Народного единства, где четыре века назад собиралось народное ополчение во главе с Мининым и Пожарским.

Перед отправкой добровольцев губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обратился к участникам торжественного мероприятия в Нижнем Новгороде с площадки международной выставки «Россия» на ВДНХ, которая проводится по инициативе президента РФ Владимира Путина.

«В единстве – наша сила. На тысячи километров раскинулась великая страна, у каждого региона свое лицо и своя душа. Но есть места, священные для каждого из нас. И одно из них – Нижегородский кремль, именно отсюда берет свои истоки День народного единства. Слово Минина подняло на защиту Родины самых разных людей, чудом они отстояли тогда язык, веру традициям и право быть собой. Так получилось, что нам, их потомкам, за это же приходится бороться уже сегодня. За последние полтора года мы видели множество примеров истинного героизма и любви к Родине. Нижегородцы одними из первых пришли на помощь Донбассу, собирают и отправляют гуманитарные грузы. От чистого сердца помогали и помогают нашим ребятам на передовой. Сейчас уходит очередная партия помощи в сопровождении волонтеров. От стен Кремля в зону СВО сегодня отправляются наши добровольцы, готовые защищать Россию с оружием в руках. Все вы – настоящие герои, которыми движет не просто любовь к Отечеству, а преданность родной земле, своим идеалам, своим соотечественникам. Вера помогала нашим предкам во время Смуты и за четыре века до них, во времена Александра Невского. Она помогает нам и сейчас. Желаю бойцам не терять веры в себя, в свое призвание, в свою судьбу и миссию. Россию невозможно победить, пока мы едины», - отметил Глеб Никитин.

Военнослужащих благословил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

«В начале XVII столетия на долю нашей Родины выпали большие испытания. И казалось, негде взять силы, чтобы найти выход из бедственного положения. Через Козьму Минина Господь призвал нижегородцев и жителей других городов встать под воинские знамена и изгнать врагов с родной земли, утверждая на ней веру православную. И благодаря их храбрости, их единству, вере в Бога наши предки победили. Вот и сегодня, когда враг пытается посеять смуту и извне разжечь вражду и разделение между нами, отцы и сыны встают на защиту Родины. И сегодня мы видим добровольцев, уходящих выполнять свой воинский долг, являющих пример мужества, подобный тому, который явили вставшие в ополчение 1612 года. И глядя на них, мы понимаем, что всем нам необходимо найти мужество, быть едиными, чтобы преодолеть испытания, выпавшие на долю нашей страны сегодня. Думаю, что сегодня в сердце каждого человека звучит призыв Козьмы Минина: «Купно за едино!», потому что именно единство делает нашу страну непобедимой. Бог вам в помощь!» - сказал митрополит Георгий.

Отправка бойцов состоялась под песню «Нижегородская», автором которой является сенатор Российской Федерации Александр Вайнберг.

«День народного единства олицетворяет собой суверенность и независимость нашей Родины. В то далекое время, в 1612 году, наши предки, один из которых – наш земляк Козьма Минин, совершили подвиг. Они собрали ополчение и отстояли российскую государственность. Сегодня с Нижегородчины протягивается мост на Донбасс. Именно там, на линии фронта, решается судьба нашего народа. Я не раз встречался с такими же бойцами в Донбассе. Они – настоящие русские люди. Дорогие добровольцы, желаю вам удачи! Победа обязательно будет за нами! По-другому не может быть», - сказал Александр Вайнберг.

Для Донбасса нижегородцы собрали три большегрузных автомобиля с гуманитарной помощью. Груз был сформирован при поддержке правительства Нижегородской области и общественного объединения «Нижегородское ополчение». Всего в сборе приняли участие более 1700 жителей нашего города и 127 коммерческих организаций.

В течение всего дня на площади Народного Единства работает Музей СВО, проводятся тематические мастер-классы, действует полевая кухня. Также можно посетить специальную выставку, где добровольческие организации региона представили результаты проделанной работы по поддержке участников СВО.

«В День народного единства мы вспоминаем о подвиге предков. Смутное время – страшные годы, когда стоял вопрос о существовании нашей страны на карте мира. Пока бояре торговали Родиной ради собственных благ и выгод, простой народ объединился, собралось нижегородское ополчение, освободившее Москву, началось строительство сильного государства. Этот великий патриотический порыв народа служит всем нам уроком и примером. И сегодня, спустя более чем четыре столетия, мы должны четко осознавать свою ответственность за судьбу Отечества. С этого начинается патриотизм. Конечно, мы все очень разные, в Нижнем Новгороде испокон веков жили люди разных конфессий и культурных традиций. Но Россия у нас одна – это наша общая Родина, которую мы одинаково сильно любим, связываем с ней свое будущее, благополучие детей и внуков», - сказал председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

«Ополчение Минина и Пожарского – это уникальный пример в российской истории, когда судьбу Родины решил сам народ. Люди встали горой за родную землю и победили. Нижегородское ополчение, как и в те далекие времена, сегодня собирает под свои знамена воинов-нижегородцев, а простые люди также им помогают, отправляя гуманитарные грузы. Мы гордимся нашими предками и с гордостью посылаем в священный поход добровольцев, которые приняли для себя единственно правильное решение. Все вместе со святой православной церковью благословляем ребят на ратный труд, подвиг и на службу Отечеству», - подчеркнул председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев.

Также на площади представлены работы участников конкурса патриотического плаката «Традициям верны». Основные их авторы – школьники и студенты, которые прошли историко-патриотический маршрут «Дорога единства» и отразили ценности и смыслы истории и современности, используя художественные образы, кисти и краски, репортажные фотографии, навыки компьютерного дизайна.

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