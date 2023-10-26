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Общество

100-метровый флаг России развернули в Нижнем Новгороде в День народного единства

04 ноября 2023 18:34  [78] Общество
100-метровый флаг России развернули в Нижнем Новгороде в День народного единства

100-метровый флаг России развернули в Нижнем Новгороде в День народного единства

100-метровый флаг России развернули в Нижнем Новгороде в День народного единства. Об этом пресс-служба областного правительства.

4 ноября состоялось праздничное шествие молодежи, в котором приняли участие 600 юных нижегородцев. Участники шествия пронесли 100-метровый российский триколор, следуя по «дороге Минина» - через знаковые исторические места, связанные с нижегородским народным ополчением.

От Дмитриевской башни кремля нижегородцы прошли по Ивановскому съезду до ключевой точки праздника – площади Народного единства. Организаторами акции выступили АНО «Волонтерский центр Нижегородской области» при поддержке правительства Нижегородской области.

Шествие детей и молодежи, символизирующее единение всех представителей молодого поколения, собрало представителей регионального отделения «Российского движения детей и молодежи», партий «Единая Россия», ЛДПР, активистов регионального отделения движения «Волонтеры Победы» и регионального отделения движения «Волонтеры-медики», волонтеров Нижегородской епархии, представителей молодежных палат муниципалитетов, регионального отделения «Юнармия», Нижегородского кадетского корпуса, школьников образовательных учреждений Нижегородской области, а также студентов Работкинского аграрного колледжа, НГПУ им. К. Минина, Дзержинского технического колледжа, ВГУВТ, Нижегородского губернского колледжа, ННГУ им. Н.И. Лобачевского и ПИМУ.

«Сегодня мы впервые проводим такую масштабную акцию. Все участники заряженные, активные, улыбающиеся! Большое счастье - видеть такое благодарное молодое поколение, которое знает свою историю и гордится ею», – сказала генеральный директор АНО «Волонтерский центр Нижегородской области» Мария Самоделкина.

Все желающие смогли принять участие в исторической реконструкции, познакомиться с русскими народными играми и посмотреть театрализованное представление.

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