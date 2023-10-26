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Культура и отдых

Выставка патриотического плаката "Традициям верны!" открылась на ул. Рождественской

04 ноября 2023 19:09  [41] Культура и отдых
Выставка патриотического плаката Традициям верны! открылась на ул. Рождественской

Выставка патриотического плаката Традициям верны! открылась на ул. Рождественской

Выставка патриотического плаката "Традициям верны!" открылась на ул. Рождественской. Об этом сообщили в департаменте социальных коммуникаций и молодежной политики администрации города Нижнего Новгорода.

Мероприятие прошло в рамках реализации социального проекта творческого изучения и популяризации истории "Нижегородцы для России", который стал одним из победителей городского конкурса социальных проектов "Открытый Нижний" в 2023 году.

В открытии экспозиции и награждении авторов лучших работ приняли участие директор департамента социальных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижнего Новгорода Артур Штоян, депутат Законодательного собрания Нижегородской области Василий Суханов, Почетный гражданин города Нижнего Новгорода, председатель правления фонда "Земля нижегородская" Александр Сериков, более 100 нижегородцев и гостей города.

"Символично, что выставка открывается именно в День народного единства — праздник, который объединяет всех наших граждан. Я горжусь, что у нас такая талантливая, патриотичная молодежь. Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев приветствует и поддерживает подобные начинания. Вообще для нас молодежь и патриотизм – это два актуальных и приоритетных направления, и очень важно, что они объединились в рамках этой выставки. Россия очень сильна благодаря сплочению граждан, важно помнить нашу историю, а такие патриотические мероприятия, конечно же, помогут сохранить и приумножить наши общие достижения, одержать множество новых славных побед!". – отметил Артур Штоян.

Лучшие работы были выбраны по результатам конкурсного отбора, участниками которого стали нижегородские школьники и студенты. Их работы разместили в рамках уличной экспозиции - "Традициям верны!". На открытии выставки 12 победителям вручили памятные дипломы и сертификаты. Всего на конкурс было представлено 120 патриотических плакатов, часть из которых в рамках акции отправили воинам СВО вместе с гуманитарным грузом.
Выставка, которая размещена около дома №6 на улице Рождественской, будет доступна ближайшие две недели.

Также на площадках фестиваля была показана реконструкция по мотивам и смыслам исторической картины Константина Маковского "Воззвание Минина", на актуальную тему сегодняшнего дня — помощь Донбассу и воинам СВО. Каждая фестивальная площадка стала символом народного единства, духа сопричастности и любви к России.

"Цель фестиваля-акции "Нижегородцы для России" - продемонстрировать российскому и нижегородскому сообществу историческую преемственность, верность традициям единения, жертвенности, взаимопомощи в интересах Отечества и Победы. Сюжет обращения Кузьмы Минина к нижегородцам в современном прочтении лучшая тому иллюстрация", — отметил Александр Сериков.

Напомним, 37 проектов нижегородских некоммерческих организаций стали победителями городского конкурса социальных проектов "Открытый Нижний". Соответствующее постановление подписал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Всего в 2023 году в конкурсе приняли участие 52 проекта.

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Теги:
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