Выставка патриотического плаката "Традициям верны!" открылась на ул. Рождественской Культура и отдых

Выставка патриотического плаката Традициям верны! открылась на ул. Рождественской

Выставка патриотического плаката "Традициям верны!" открылась на ул. Рождественской. Об этом сообщили в департаменте социальных коммуникаций и молодежной политики администрации города Нижнего Новгорода.

Мероприятие прошло в рамках реализации социального проекта творческого изучения и популяризации истории "Нижегородцы для России", который стал одним из победителей городского конкурса социальных проектов "Открытый Нижний" в 2023 году.

В открытии экспозиции и награждении авторов лучших работ приняли участие директор департамента социальных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижнего Новгорода Артур Штоян, депутат Законодательного собрания Нижегородской области Василий Суханов, Почетный гражданин города Нижнего Новгорода, председатель правления фонда "Земля нижегородская" Александр Сериков, более 100 нижегородцев и гостей города.

"Символично, что выставка открывается именно в День народного единства — праздник, который объединяет всех наших граждан. Я горжусь, что у нас такая талантливая, патриотичная молодежь. Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев приветствует и поддерживает подобные начинания. Вообще для нас молодежь и патриотизм – это два актуальных и приоритетных направления, и очень важно, что они объединились в рамках этой выставки. Россия очень сильна благодаря сплочению граждан, важно помнить нашу историю, а такие патриотические мероприятия, конечно же, помогут сохранить и приумножить наши общие достижения, одержать множество новых славных побед!". – отметил Артур Штоян.

Лучшие работы были выбраны по результатам конкурсного отбора, участниками которого стали нижегородские школьники и студенты. Их работы разместили в рамках уличной экспозиции - "Традициям верны!". На открытии выставки 12 победителям вручили памятные дипломы и сертификаты. Всего на конкурс было представлено 120 патриотических плакатов, часть из которых в рамках акции отправили воинам СВО вместе с гуманитарным грузом.

Выставка, которая размещена около дома №6 на улице Рождественской, будет доступна ближайшие две недели.

Также на площадках фестиваля была показана реконструкция по мотивам и смыслам исторической картины Константина Маковского "Воззвание Минина", на актуальную тему сегодняшнего дня — помощь Донбассу и воинам СВО. Каждая фестивальная площадка стала символом народного единства, духа сопричастности и любви к России.

"Цель фестиваля-акции "Нижегородцы для России" - продемонстрировать российскому и нижегородскому сообществу историческую преемственность, верность традициям единения, жертвенности, взаимопомощи в интересах Отечества и Победы. Сюжет обращения Кузьмы Минина к нижегородцам в современном прочтении лучшая тому иллюстрация", — отметил Александр Сериков.

Напомним, 37 проектов нижегородских некоммерческих организаций стали победителями городского конкурса социальных проектов "Открытый Нижний". Соответствующее постановление подписал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Всего в 2023 году в конкурсе приняли участие 52 проекта.