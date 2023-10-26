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Спорт

Более 70 человек приняли участие в заплыве "Мужество нижегородцев – во благо России"

04 ноября 2023 19:57  [95] Спорт
Более 70 человек приняли участие в заплыве Мужество нижегородцев – во благо России

Более 70 человек приняли участие в заплыве Мужество нижегородцев – во благо России

Более 70 человек приняли участие в заплыве "Мужество нижегородцев – во благо России". Об этом сообщили в департаменте социальных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, заплыв состоялся на Парковом озере в Автозаводском районе в честь Дня народного единства. Мероприятие прошло в рамках проекта "Быть здоровым – это здорово" региональной общественной организации "Федерация зимнего плавания Нижегородской области", который стал одним из победителей городского конкурса социальных проектов "Открытый Нижний" в 2023 году.

"Закаливание - одна из основ крепкого здоровья человека. Но делать это нужно грамотно, используя проверенные методики и лучше всего - в команде единомышленников. Эту идею и развивают члены Федерации зимнего плавания Нижегородской области. В рамках проекта "Быть здоровым – это здорово" они проводят обучающие семинары и практические занятия, на которые приглашаются все желающие. Особое внимание в проекте уделяют молодежи, так как прививать такие полезные привычки лучше начинать как можно раньше. Это как раз соответствует задаче, которую перед нами ставит глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев – приобщать молодежь к спорту и здоровому образу жизни", — отметил директор городского департамента социальных коммуникаций и молодежной политики Артур Штоян.

Перед заплывом прошла акция закаливания — участники совершили пробежку. В самом заплыве приняли участие более 70 закаленных пловцов Нижнего Новгорода разных возрастов, а также гости из Арзамаса, Павлова и Выксы. Для собравшихся была организована "Тропа мужества" — преодоление дистанции 15 метров в холодной воде. Среди мужчин и женщин прошли соревнования по скоростному преодолению дистанции 50 м и 25 м в ледяной воде, а также эстафета 4х25 м (1 женщина, 3 мужчины).

"Я больше 20 лет занимаюсь "моржеванием", и очень приятно, что благодаря поддержке администрации города и конкурсу "Открытый Нижний" на базе Федерации зимнего плавания Нижегородской области удалось открыть Центр оздоровления и закаливания. 4 ноября мы, "моржи", традиционно открываем зимний сезон. Призываю всех нижегородцев вести здоровый образ жизни и присоединяться к движению "моржей"!", – заявил депутат Законодательного собрания Нижегородской области Андрей Тарасов.

"Мы проводим это мероприятие уже 14 лет подряд. Главная цель – отдать дань памяти нашим нижегородцам, которые в 1612 году освободили Россию от иностранных захватчиков. В этот день мы решили открывать зимний купальный сезон. А в этом году к нам впервые присоединилась команда кадетов", - отметил президент Федерации зимнего плавания Нижегородской области Александр Федотов.

Тренер Федерации Юрий Парилов занимается моржеванием 18 лет. "Занятия моржеванием дают бодрость духа, уверенность в себе, здоровье и хорошее настроение на каждый день. Я стараюсь научить тех, кто начинает, как это делать правильно, как научиться находиться в холодной воде как можно дольше", - сказал он.

Участница заплыва Любовь Короткина рассказала, что участвует регулярно. "Моржевание – это бодрость, движение, позитив. Такие мероприятия показывают, что нет ничего невозможного, что человек не должен ограничивать себя временем года, погодой, температурой воды", - сказала она.

"Участвую первый раз. Эмоции непередаваемые. Я увидела, как много единомышленников, в каждом районе города есть люди, которые закаляются, бегают и ведут здоровый образ жизни", - сказала участница заплыва Наталья Рогожина.

Всех участников наградили сувенирами и подарками, а победителям и призерам вручили медали и дипломы. До конца ноября запланировано проведение акции в честь Всемирного дня моржа, а также состоятся встречи с активистами ТОС.

Напомним, 37 проектов нижегородских некоммерческих организаций стали победителями городского конкурса социальных проектов "Открытый Нижний". Соответствующее постановление подписал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Всего в 2023 году в конкурсе приняли участие 52 проекта.

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