фото: Олег Булыгин
Межнациональный фестиваль "Россия объединяет" состоялся в парке Пушкина в День народного единства. Об этом сообщили в нижегородском Доме народного единства.
Нижегородцам и гостям города была представлена насыщенная праздничная программа: концерт национальных коллективов региона, дегустация кухонь разных народов, турнир витязей, мастер-классы по изготовлению сувениров и талисманов, традиционные народные забавы для детей, оригинальные фотозоны. Особой популярностью пользовалась большая карта России, на которой посетители фестиваля отмечали места своих путешествий и делали фото на память о празднике.
"Нижегородская область - это многонациональный регион, и фестиваль в парке Пушкина сегодня показывает наше многообразие, сплоченность, единство", - сказал руководитель Дома народного единства Роман Кошелев.
В городском парке имени А.С. Пушкина появилась улица с национальными мини-резиденциями, где гости фестиваля знакомились с корейской, русской, белорусской, азербайджанской, татарской, армянской и таджикской культурами. Национально-культурные сообщества региона рассказывали о традициях и обычаях, угощали национальными блюдами, знакомили с народными художественными промыслами.
Фестиваль открылся ярким танцевальным шоу "Дружба народов", в котором соединились музыка, хореография и костюмы разных народов России. Продолжением стали выступления творческих коллективов: ансамбля песни и танца "Казачий хутор", народных ансамблей региона, ансамбля песни и пляски Приволжского округа войск национальной гвардии Российской Федерации. Завершила праздничный концерт нижегородская рок-группа "Лампасы".
"Мы на фестивале "Россия объединяет" представляем казачество. В нашу программу включены песни и танцы казаков из всех регионов России. Для нас День народного единства – это, конечно же, единение и дружба, как в Советском Союзе. И защита нашего Отечества", - поделился руководитель ансамбля "Казачий хутор" Ильдар Умяров.
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