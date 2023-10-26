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Происшествия

Уголовное дело возбуждено по факту гибели семейной пары в Кстове

05 ноября 2023 10:09  [103] Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Уголовное дело возбуждено по факту гибели семейной пары в Кстове. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, 4 ноября в доме на улице Мира были обнаружены тела 37-летнего мужчины и его 33-летней жены. Видимых телесных повреждений обнаружено не было.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 109 ч. 3 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). 

Следователи не исключают, что кстовчане могли погибнуть после отравления угарным газом. Назначены судебно-медицинские и технические экспертизы. 

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Теги:
Газоснабжение Кстово
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