Уголовное дело возбуждено по факту гибели семейной пары в Кстове Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Уголовное дело возбуждено по факту гибели семейной пары в Кстове. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, 4 ноября в доме на улице Мира были обнаружены тела 37-летнего мужчины и его 33-летней жены. Видимых телесных повреждений обнаружено не было.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 109 ч. 3 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Следователи не исключают, что кстовчане могли погибнуть после отравления угарным газом. Назначены судебно-медицинские и технические экспертизы.