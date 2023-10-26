Конкурс "Моя малая родина: через объектив" стартовал в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Совет муниципальных образований Нижегородской области объявляет о старте видеоконкурса "Моя малая родина: через объектив".

Задача участников – создать видеоролик, который рассказывает об уникальности родного города, села или деревни. Обязательное условие для участия - подписка на социальные сети совета муниципальных образований Нижегородской области: https://t.me/sovmunno, https:/ /vk.com/sovmunno

По условиям конкурса, участники должны создать видео, показывающее уникальность их малой родины, продолжительностью не более трех минут с аудио- или текстовым сопровождением. Из видео должно быть понятно, о каком населенном пункте идет речь, о каких его уникальных чертах.

Видео может быть снято на любой камере: от смартфона до профессиональной видеокамеры. Ролик должен быть авторским, он не может содержать заимствованного контента.

Подать заявку и отправить свой видеоролик до 30 ноября включительно необходимо на электронный адрес: sovmunno@yandex.ru, с пометкой "Конкурс "Моя малая родина: через объектив" и с указанием ФИО, муниципального образования и контакта для связи.

Победитель конкурса будет выбран голосованием в Telegram-канале и группе во "ВКонтакте" Совета муниципальных образований Нижегородской области. Общее количество голосов, отданных за каждого участника в Telegram-канале и группе в соцсети, будет суммироваться. Победители получат благодарственные письма совета муниципальных образований Нижегородской области и памятные подарки, среди которых могут быть колонка, беспроводные наушники, умные часы, портативное зарядное устройство, соковыжималка или билеты на новогоднее представление для детей.