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Три автомобиля сгорели в частном автосервисе в Дзержинске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, сообщение о пожаре в гаражном боксе в поселке Бабушкино г.о.г. Дзержинск поступило 4 ноября в 18:55. В этом время людей в помещении не было.
В результате пожара обгорела внутренняя отделка гаража, полностью уничтожены огнем 3 автомобиля, повреждены еще четыре автомобиля.
Пожар был ликвидирован в 20:14. Погибших и пострадавших нет.
В настоящее время устанавливается причина происшествия.
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