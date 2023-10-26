Три автомобиля сгорели в частном автосервисе в Дзержинске Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Три автомобиля сгорели в частном автосервисе в Дзержинске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о пожаре в гаражном боксе в поселке Бабушкино г.о.г. Дзержинск поступило 4 ноября в 18:55. В этом время людей в помещении не было.

В результате пожара обгорела внутренняя отделка гаража, полностью уничтожены огнем 3 автомобиля, повреждены еще четыре автомобиля.

Пожар был ликвидирован в 20:14. Погибших и пострадавших нет.

В настоящее время устанавливается причина происшествия.