Спортивно-оздоровительная акция "10 000 шагов к здоровью" прошла в Сормовском парке Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Спортивно-оздоровительная акция "10 000 шагов к здоровью" прошла сегодня в Сормовском парке. Об этом сообщили в департаменте социальных коммуникаций и молодежной политики администрации города Нижнего Новгорода.

Организатором акции выступила Нижегородская диабетическая лига в рамках проекта "В движении – сила и здоровье!", который стал одним из победителей городского конкурса социальных проектов "Открытый Нижний" в 2023 году. "Сахарный диабет – серьезное заболевание, затрагивающее миллионы людей по всему миру. Соблюдая несложные рекомендации врачей, его можно избежать или контролировать, продолжая жить с небольшими ограничениями. Основа всего – здоровый образ жизни, то есть физическая активность и правильное сбалансированное питание. По решению главы города Юрия Шалабаева объем поддержки в рамках конкурса "Открытый Нижний" значительно увеличен, и есть возможность помочь в проведении разнообразных мероприятий, которые привлекают людей к здоровому образу жизни", — сообщил директор департамента социальных коммуникаций и молодежной политики Артур Штоян.

После разминки и мастер-класса по северной ходьбе участники акции прошли маршрут здоровья, заранее подготовленный совместно с партнером проекта туристической компанией "Команда Горький". После прохождения маршрута в 10 0000 шагов для участников акции было организовано чаепитие и небольшая концертная программа. "Цель нашей общественной организации – оказание помощи людям, которые больны сахарным диабетом. Мы в течение всего года проводим занятия в школе диабета, а сегодня собрали людей, чтобы на практике показать, что такое движение и активный образ жизни, чтобы они сами попробовали позаниматься северной ходьбой", — сказала вице-президент РООИ "Нижегородская диабетическая лига" Наталья Вакина.

По словам представителя комитета по северной ходьбе при федерации спортивного туризма Анны Бондаренко, такие мероприятия позволяют людям пообщаться друг с другом. "Северная ходьба объединяет людей не только по виду спортивной деятельности, но, прежде всего, это очень интересно и весело, когда вся семья – дети и взрослые - выходят на занятие. При этом северная ходьба – самый простой способ вести более активную жизнь. Ее цель восстановить организм простым и естественным путем. Северная ходьба дает много возможностей развивать свое тело: работают руки, корпус и ноги. Но необходимо, чтобы человек прошел обучение у инструктора, который бы объяснил, как ходить правильно", - сказала Анна Бондаренко.

В рамках проекта "В движении – сила и здоровье!" 14 ноября в Доме народного единства по адресу ул. Белинского, 9Б пройдут лекции от эндокринолога-диетолога и медицинского психолога, а также мастер-класс по приготовлению полезного смузи. Информация о дальнейших мероприятиях и подробности по телефону: 246-14-76.