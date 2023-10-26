Новый туристический поезд для школьников отправился из Нижнего Новгорода в Волгоград Общество

Фото: пресс-служба ГЖД

Торжественное отправление в первый рейс туристического поезда для школьников в рамках нового образовательного проекта "Уроки с путешествием. Нижний Новгород - Волгоград" состоялось в Нижнем Новгороде утром 6 ноября, сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.

Проект реализуется по инициативе родительского сообщества региона при поддержке губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и приурочен к 80-летию победы советских войск в Сталинградской битве.

В мероприятии приняли участие начальник Горьковской железной дороги – филиала ОАО "РЖД" Сергей Дорофеевский, заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чичерин, учащиеся школ города Нижнего Новгорода.

С ноября по февраль более 13 тыс. учащихся 10-х классов нижегородских школ примут участие в культурно-образовательном путешествии в Волгоград. Для детей предусмотрены познавательные и обучающие занятия, а также экскурсионная программа с посещением мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане, музея-панорамы "Сталинградская битва" и Аллеи Героев.

Глеб Никитин отметил, что проект "Уроки с путешествием" станет важной частью учебного и воспитательного процесса.

"Для школьников такое путешествие - не только возможность лучше понять исторические события, поездка обязательно запомнится на всю жизнь, даст такие впечатления, которые никогда не получишь на классическом уроке. Благодарю коллег-железнодорожников за поддержку нашего проекта. Ребята едут в специально назначенном поезде и в дороге уже начнут подготовку к посещению мест Сталинградской битвы", - подчеркнул Глеб Никитин.

Путешествовать ребята будут на специально назначенном поезде, состоящим из 17 комфортабельных вагонов, оборудованных системами кондиционирования воздуха, душевыми кабинами, биотуалетами и розетками для подзарядки гаджетов.

"Для создания максимально комфортных условий пассажирам этого поезда нами был выделен современный подвижной состав отечественного производства, отвечающий всем требованиям по перевозке организованных групп пассажиров. В поезде также три вагона-ресторана и ряд вагонов с душевыми кабинами. Этот поезд будет курсировать из Нижнего Новгорода в Волгоград с ноября по февраль следующего года", - подчеркнул Сергей Дорофеевский.

Напомним, что Глеб Никитин и Андрей Бочаров подписали соглашение по проекту "Уроки с путешествием. Нижний Новгород — Волгоград".