Владимир Путин поручил проработать запуск авиарейсов в Саров
Стратегия комплексной безопасности детей в Нижегородской области
Лучшие школьные музеи 2022/2023 учебного года
Поезд Нижний Новгород - Минск запустят в декабре
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
06 ноября 2023 13:16  [57] Нижегородские вузы смогут принять участие в олимпиаде "IT-Планета 2024"
06 ноября 2023 11:48  [123] Въезд в Арзамас со стороны Нижнего Новгорода перекроют в ночь на 7 ноября из-за ремонта путепровода
06 ноября 2023 10:42  [192] Новый туристический поезд для школьников отправился из Нижнего Новгорода в Волгоград
05 ноября 2023 17:56  [312] Спортивно-оздоровительная акция "10 000 шагов к здоровью" прошла в Сормовском парке
05 ноября 2023 15:11  [977] Администрация Нижнего Новгорода закупит 4 легковых автомобиля
05 ноября 2023 11:42  [543] Конкурс "Моя малая родина: через объектив" стартовал в Нижегородской области
04 ноября 2023 18:38  [424] Нижегородские добровольцы отправились на СВО в День народного единства
04 ноября 2023 18:34  [388] 100-метровый флаг России развернули в Нижнем Новгороде в День народного единства
04 ноября 2023 17:26  [394] Лауреатов премии Минина и Пожарского наградили в нижегородском ЦК "Рекорд"
04 ноября 2023 16:44  [394] Нижегородские школьники побывают на выставке "Россия"
Общество

Нижегородские вузы смогут принять участие в олимпиаде "IT-Планета 2024"

06 ноября 2023 13:16  [57] Общество

Учреждения высшего и среднего профессионального образования Нижегородской области могут принять участие в юбилейной XV Международной олимпиаде в сфере информационных технологий "IT-Планета 2024".

Соревнование проводится для выявления и поддержки способных и практически подготовленных студентов и молодых специалистов ИКТ-сферы, а также популяризации современных технологических и программных решений. Ежегодно в "IT-Планете" принимают участие более 20 000 студентов и дипломированных специалистов более чем из 1000 вузов и колледжей 15 стран.

Все зарегистрированные на мероприятие учреждения высшего и среднего профессионального образования примут участие в рейтинге лучших образовательных организаций стран-участниц ИТ-олимпиады. Победители получат льготные условия на программное обеспечение и технологические решения для внедрения их в учебный процесс.

Олимпиада является практико-ориентированной. Все конкурсные задания имеют прикладную направленность и созданы на основе российских ИКТ-решений или свободного программного обеспечения. Так, участники смогут проверить свои навыки работы с операционной системой Astra Linux в конкурсе от "Группы Астра". Увлекающимся робототехникой будет предложено в рамках конкурса от «РОББО» разработать и продемонстрировать собственные робототехнические устройства. Участники конкурса фирмы "1С" смогут показать знания платформы "1С:Предприятие 8" в управлении проектами. "РЕД СОФТ" предоставит задания по работе с операционной системой "РЕД ОС". Любители баз данных смогут проверить свой уровень знания языка SQL в конкурсе от российского разработчика "СУБД Postgres Professional".

В олимпиаде можно принять участие и тем, у кого нет специальной подготовки: нужно создать собственные образовательные курсы по системе No-code в конкурсе от компании iSpring. Также в конкурсной программе этого года будут конкурсы по разработке мобильных приложений, веб-дизайну, информационной безопасности, программированию на различных языках и другим востребованным направлениям.  Программа олимпиады будет дополняться до 1 января 2024 года.

Зарегистрировать свое учебное заведение и приступить к подготовке команд могут представители учреждений высшего и средне профессионального образования России и других стран на официальном сайте: world-it-planet.org до 31 декабря 2023 года включительно. Регистрация позволит обеспечить централизованное участие студентов и аспирантов в соревнованиях.

Участие в олимпиаде могут принять как студенты, так и молодые дипломированные специалисты в возрасте от 18 до 35 лет (в зависимости от условий конкретного конкурса), регистрация начнется 1 января 2024 года. Участие в соревнованиях бесплатное.

Олимпиада "IT-Планета 2024" включена в перечень олимпиад, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, интереса к занятиям физической культурой и спортом, к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, физкультурно-спортивной деятельности на 2023/24 учебный год, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
IT Образование
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Эстафета передачи флага в честь 100-летнего юбилея службы участковых уполномоченных полиции
26 октября 2023 15:56Эстафета передачи флага в честь 100-летия службы участковых полиции
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph