Нижегородские вузы смогут принять участие в олимпиаде "IT-Планета 2024" Общество

Учреждения высшего и среднего профессионального образования Нижегородской области могут принять участие в юбилейной XV Международной олимпиаде в сфере информационных технологий "IT-Планета 2024".

Соревнование проводится для выявления и поддержки способных и практически подготовленных студентов и молодых специалистов ИКТ-сферы, а также популяризации современных технологических и программных решений. Ежегодно в "IT-Планете" принимают участие более 20 000 студентов и дипломированных специалистов более чем из 1000 вузов и колледжей 15 стран.

Все зарегистрированные на мероприятие учреждения высшего и среднего профессионального образования примут участие в рейтинге лучших образовательных организаций стран-участниц ИТ-олимпиады. Победители получат льготные условия на программное обеспечение и технологические решения для внедрения их в учебный процесс.

Олимпиада является практико-ориентированной. Все конкурсные задания имеют прикладную направленность и созданы на основе российских ИКТ-решений или свободного программного обеспечения. Так, участники смогут проверить свои навыки работы с операционной системой Astra Linux в конкурсе от "Группы Астра". Увлекающимся робототехникой будет предложено в рамках конкурса от «РОББО» разработать и продемонстрировать собственные робототехнические устройства. Участники конкурса фирмы "1С" смогут показать знания платформы "1С:Предприятие 8" в управлении проектами. "РЕД СОФТ" предоставит задания по работе с операционной системой "РЕД ОС". Любители баз данных смогут проверить свой уровень знания языка SQL в конкурсе от российского разработчика "СУБД Postgres Professional".

В олимпиаде можно принять участие и тем, у кого нет специальной подготовки: нужно создать собственные образовательные курсы по системе No-code в конкурсе от компании iSpring. Также в конкурсной программе этого года будут конкурсы по разработке мобильных приложений, веб-дизайну, информационной безопасности, программированию на различных языках и другим востребованным направлениям. Программа олимпиады будет дополняться до 1 января 2024 года.

Зарегистрировать свое учебное заведение и приступить к подготовке команд могут представители учреждений высшего и средне профессионального образования России и других стран на официальном сайте: world-it-planet.org до 31 декабря 2023 года включительно. Регистрация позволит обеспечить централизованное участие студентов и аспирантов в соревнованиях.

Участие в олимпиаде могут принять как студенты, так и молодые дипломированные специалисты в возрасте от 18 до 35 лет (в зависимости от условий конкретного конкурса), регистрация начнется 1 января 2024 года. Участие в соревнованиях бесплатное.

Олимпиада "IT-Планета 2024" включена в перечень олимпиад, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, интереса к занятиям физической культурой и спортом, к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, физкультурно-спортивной деятельности на 2023/24 учебный год, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ.