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Общество

Почти 10 тысяч юных нижегородцев в октябре прошли занятия по ОБЖ

06 ноября 2023 16:02  [92] Общество
Фото: УМЦ по ГОЧС Нижегородской области имени Маршала Советского Союза В. И. Чуйкова

Фото: УМЦ по ГОЧС Нижегородской области имени Маршала Советского Союза В. И. Чуйкова

В октябре 2023 года сотрудники Учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Нижегородской области имени Маршала Советского Союза В.И. Чуйкова провели занятия по основам безопасности жизнедеятельности для детей дошкольных учреждений, школьников и студентов образовательных учреждений Нижегородской области. 

Всего к мероприятиям было привлечено 9 787 человек.

В образовательных учреждениях Нижнего Новгорода, г.о Воротынский, Ветлужского, Шатковского и Дивеевского муниципальных округов области преподаватели центра провели занятия по защите при чрезвычайных ситуациях, обеспечению личной безопасности при угрозе террористического акта и другим темам.

Также в центре прошли патриотические акции, посвященные Дню гражданской обороны и памяти погибших в террористических актах.

Ранее сообщалось, что третья Международная научно-практическая конференция по антитеррористической защищенности состоялась в НГЛУ.

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Теги:
Терроризм Школы
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