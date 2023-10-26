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Общество

Электричество точечно отключено в пяти районах Нижнего Новгорода 7 ноября

07 ноября 2023 09:14  [39] Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 7 ноября в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Советском районе с 9:00 до 17:00 отключение электроэнергии будет производиться в Высокове по адресам: ул. Вишнёвая, 2-12 (чет.); пер. Вишнёвый, 2, 4, 6-16, 18, 20; пер. Одоевского, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10; ул. Одоевского, 3, 7, 9-16; ул. Шацкая, 3-33 (нечет.).

С 12:00 до 15:00 будут обесточены дома в Кустовом переулке, в том числе в детском саду "Яблонька".

В Нижегородском районе на целый день - с 9:00 до 20:00 - света не будет в жилых домах и административных зданиях, расположенных по адресам: ул. Короленко, 7-21, 11/21; ул. Новая, 21/11; ул. Славянская, 1-11;ул. Студёная, 34-49, 55а.

В Канавинском районе с 8:00 до 17:00 электричество будет отключено на Гордеевке по адресам: ул. 1-я Экономическая, 1-6, 8, 10; ул. 2-я Экономическая, 4, 6, 8, 10, 12; ул. Кожанова, 3-10, 12, 14; пер. Семёновский, 2-20; ул. Уральская, 2, 3, 4; ул. Уфимская, 2-11; ул. Хохломская, 14-30 (чет.); ул. Чебоксарская, 3-20, 22-32 (чет.).

Кроме того, с 9:00 до 12:00 электроэнергию отключат на ул. Анри Барбюса, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16; ул. Бакунина, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13а, 15, 18, 20, 11/27; ул. Зеленодольской, 19в, 28, 30, 17/11, 26/13, 27/11, 33/16, 36/13, 38/14, 42/18; ул. Напольно-Выставочной, 1, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 2/31; ул. Обухова, 34, 34а.

В Ленинском районе с 9:00 до 13:00 света не будет в многоквартирных домах на ул. Глеба Успенского,1, 3, 5; ул. Композиторской, 1.

В Московском районе с 9:00 до 13:00 электричество отключат на Московском шоссе в домах № 77, 81.

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Теги:
Городское хозяйство ЖКХ Электроэнергия
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