Спецподразделение "Родня" взломало сайт президента Украины Общество

Фото: Telegram-канал "Родня"

Спецподразделение "Родня" взломало сайта президента Украины. Информация об этом появилась в официальном аккаунте батальона.

"В День Великой Октябрьской социалистической революции не можем не порадовать вас новостями. [...] Удивили украинцев их новым президентом - контрактовщиком спецподразделения "Родня", - говорится в сообщении.



В результате акции в разделе "Биография действующего президента Украины" появилась фотография бойца батальона с позывным "Фальцет" на фоне флага "Родни" и данные о его избрании на должность президента.

Напомним, что создателем батальона "Родня" является нижегородский общественный деятель и писатель, действующий офицер Росгвардии Захар Прилепин.

Он отметил, что "Родня" - технологичное спецподразделение, и помимо применения привычных БПЛА и РЭБ ведёт работу новыми и нестандартными методами.

"Взлом сайта президента Украины - первая демонстрация дополнительных возможностей", - подчеркнул создатель батальона.

Он также добавил, что "Родня" ещё не раз удивит - благодаря работе Центра анализа военных технологий, созданного Штабом Захара Прилепина при поддержке Нижегородской области.