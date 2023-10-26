Нижегородские НКО могут принять участие во Всероссийском конкурсе гражданских инициатив Общество

Цель конкурса - выявление лучших НКО и лидеров общественных проектов и инициатив, направленных на помощь людям. Победители получат поддержку в размере до 3 млн рублей на развитие НКО, проекта или идеи, бесплатное обучение и возможность стать кандидатом в депутаты, продвижение в СМИ, индивидуальное PR-консультирование и многое другое.

"Наш конкурс - это новая площадка поддержки инициатив общества, которая поможет в развитии сел, городов, регионов и страны. Мы хотим сказать "спасибо" всем неравнодушным людям, которые ежедневно заботятся о других, помогают ветеранам, многодетным семьям, инвалидам, сохраняют наше культурное наследие, развивают спорт и другие направления", - сказала председатель Центрального совета сторонников "Единой России", зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко на площадке итогового форума "Сообщество".

Заявки принимаются на сайте sila-idey.er.ru до 4 декабря. Конкурс проводится в трех номинациях: "Лучшая НКО", "Лучший проект" и "Лучшая идея".

"Совет сторонников много лет поддерживает "третий сектор" самыми разными способами. Новый конкурс подкреплен финансовой, консультативной и образовательной мотивацией для авторов лучших социальных инициатив. Призываю нижегородских общественников принять активное участие в конкурсе и воспользоваться поддержкой", - руководитель Центра поддержки гражданских инициатив Нижегородского регионального совета сторонников "Единой России" Иван Калмыков.

Принять участие в конкурсе могут лица старше 18 лет и НКО, осуществляющие свою деятельность не менее двух лет.

Отдать свой голос за понравившийся проект сможет любой желающий. Онлайн-голосование продлится до 11 января 2024 года включительно.

Финалистов и победителей определит организационный комитет.

Итоги подведут в феврале 2024 года на Всероссийском форуме гражданских инициатив.