Тёплая ненастная погода установится на этой неделе в Нижегородской области Общество

Фото: Светлана Шуга

В Нижегородской области на этой неделе установится ненастная и не по сезону тёплая погода. Регион окажется под влиянием североатлантического циклона, генерирующего поля облачности и небольших очаговых осадков при аномально высоком температурном фоне.

По прогнозу Гидрометцентра России, средняя декадная температура воздуха по Нижегородской области ожидается +3...+5°, что на 4° выше средних многолетних значений (норма -1...+1°).

Во вторник за окном пасмурно, в течение дня пройдут моросящие дожди, а термометры покажут +8...+10° - это будет самый тёплый день недели. Ветер юго-западный, слабый, в пределах 3 м/с. Атмосферное давление ниже нормы, 738-742 мм рт.ст. Кроме того, на Земле продолжается слабая геомагнитная буря.

Со среды температура начнёт понемногу снижаться: +7...+8° днём, +5...+6° ночью. Локально пройдут дожди.

В четверг и в пятницу будет так же пасмурно, столбики уличных градусников опустятся до уже +5...+6°, ночью - до +3..+4°.

С пятницы атмосферное давление начнёт нормализоваться, сквозь плотные облака проглянет солнце.

Но уже в последние дни недели прогнозируются обильные осадки, а температура опустится до +1..+4°.