Министерство счастья предложили открыть в России Общество

Фото: сайт Совета Федерации

Министерство счастья предложили открыть в России. Такую инициативу озвучила спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко во время выступления на форуме "Знание. Первые" в рамках выставки-форума "Россия". Об этом сообщил телеканал "360".

"Я мечтаю и предлагала — давайте мы создадим в России министерство счастья. То ведомство, через которое будут проходить все законы на предмет: а делают ли они или новое постановление правительства людей более счастливыми", — сказала она.

По словам Валентины Матвиенко, в этом вопросе у неё уже есть небольшая группа поддержки.

Стоит отметить, что глава верхней палаты парламента уже высказывала идею о "министерстве счастья". Впервые она предложила создать такое ведомство после визита в ОАЭ в апреле 2016 года. Там действует надведомственный орган, который при принятии любых решений рассматривает их с точки зрения того, сделает ли это людей счастливыми.

Валентина Матвиенко "загорелась" создать подобную структуру и в нашей стране, поясняя, что "счастливый человек сможет потом сделать счастливым несчастливого".