Двух мигрантов поставили на воинский учет в Нижегородской области после проверки на рынке Общество

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Двух мигрантов поставили на воинский учет в Нижегородской области после проверки на рынке в Канавинском районе областного центра.

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД, всего было проверено 47 граждан России, являющихся уроженцами других государств, на предмет постановки на воинский учет по месту регистрации.

В результате проверки было выявлено двое нарушителей, не вставших на воинский учет согласно требованию законодательства.

В результате одного из нарушителей оштрафовали на тысячу рублей и поставили на воинский учет в военном комиссариате Ленинского и Канавинского районов.

Другому нарушителю вручили повестку об обязательной явке в военкомат города Бора для постановки на учет.

Ранее сообщалось, что электронные реестры работодателей и работников-иностранцев создадут в России.

