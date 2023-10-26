Фото: НИА “Нижний Новгород”
Двух мигрантов поставили на воинский учет в Нижегородской области после проверки на рынке в Канавинском районе областного центра.
Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД, всего было проверено 47 граждан России, являющихся уроженцами других государств, на предмет постановки на воинский учет по месту регистрации.
В результате проверки было выявлено двое нарушителей, не вставших на воинский учет согласно требованию законодательства.
В результате одного из нарушителей оштрафовали на тысячу рублей и поставили на воинский учет в военном комиссариате Ленинского и Канавинского районов.
Другому нарушителю вручили повестку об обязательной явке в военкомат города Бора для постановки на учет.
Ранее сообщалось, что электронные реестры работодателей и работников-иностранцев создадут в России.
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