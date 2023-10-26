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Общество

Двух мигрантов поставили на воинский учет в Нижегородской области после проверки на рынке

07 ноября 2023 14:22  [130] Общество
Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Двух мигрантов поставили на воинский учет в Нижегородской области после проверки на рынке в Канавинском районе областного центра.

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД, всего было проверено 47 граждан России, являющихся уроженцами других государств, на предмет постановки на воинский учет по месту регистрации.

В результате проверки было выявлено двое нарушителей, не вставших на воинский учет согласно требованию законодательства.

В результате одного из нарушителей оштрафовали на тысячу рублей и поставили на воинский учет в военном комиссариате Ленинского и Канавинского районов.

Другому нарушителю вручили повестку об обязательной явке в военкомат города Бора для постановки на учет.

Ранее сообщалось, что электронные реестры работодателей и работников-иностранцев создадут в России.
 

 

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Теги:
МВД Миграция
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