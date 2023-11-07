Финал конкурса детского рисунка "Чистый взгляд" прошел в Кстове Общество

В городе Кстово состоялся финал конкурса детского рисунка на экологическую тематику "Чистый взгляд". Мероприятие проходит в Нижегородской области при поддержке компании "ЛУКОЙЛ" уже седьмой год.

Победителями конкурса стали более 240 учеников начальных классов из двадцати пяти школ города Кстово и Кстовского муниципального округа. Ребята представили изобразительные работы на тему "Лесные просторы Нижегородской области".

Авторы лучших рисунков получили книги "Большая лесная энциклопедия", дипломы и главный подарок – приглашение во Дворец культуры нефтехимиков на премьеру мюзикла "В забытой сказочной стране". Яркие работы участников конкурса украсили экраны фойе Дворца.

Этот проект не только раскрывает творческие способности школьников, но и учит их бережно относиться к природе.