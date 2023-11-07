Межрегиональный центр учебно-педагогического округа будет создан в Мининском университете Общество

Фото: пресс-служба НГПУ им. Минина

Центр учебно-педагогического округа будет создан на базе Мининского университета.

Как сообщили в пресс-службе нижегородского вуза, основными направлениями работы центра станут непрерывная подготовка и переподготовка педагогических кадров, сопровождение педагогических работников и оказание методической поддержки на всех уровнях подготовки учителей.

Соглашение между вузом и министерствами образования трех регионов (Нижегородской, Ивановской и Владимирской областей) будет подписано 10 ноября 2023 года в рамках межрегионального молодежного форума молодых педагогов "Лидерство в образовании: кадровый резерв".

Учебно-педагогический округ создается по поручению министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

В подписании соглашения примут участие министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков, первый заместитель министра образования и молодежной политики Владимирской области Светлана Арлашина, заместитель директора Департамента образования Ивановской области Павел Донецкий, а также ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.

"Создание учебно-педагогического округа открывает перед нами новые возможности. Наше сотрудничество с коллегами из Ивановской и Владимирской областей будет направлено на совместную деятельность в рамках развития психолого-педагогических и инженерных классов, создание новых профориентационных программ и курсов повышения квалификации. Также мы сможем создать комфортные условия для поступления абитуриентов из соседних областей. У нас есть необходимый опыт, амбициозная команда, и мы готовы к масштабным проектам с целью повышения уровня образования не только в регионе, но и на межрегиональном уровне", - рассказал Виктор Сдобняков.

Участие в форуме примут более 250 молодых учителей. Педагоги, среди которых делегации из Ивановской и Владимирской областей, смогут внести свои предложения по работе центра, а также пройти 5 образовательных треков: наставничество, классное руководство, развитие профильных классов и техносферы, взаимодействие с "Точками роста" и "Кванториумами", освоить блок по развитию компетенций молодого управленца.

Ранее сообщалось, что студенты НГПУ станут вожатыми для 13 тысяч нижегородских школьников.