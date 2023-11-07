Итоги юбилейного XXX фестиваля "Новые имена" подвели в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Итоги юбилейного XXX фестиваля "Новые имена" подвели в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев на своей странице в социальной сети.

По словам мэра, в этом году фестиваль отмечает свой 30-летний юбилей.

"Все эти годы его цель остаётся неизменной - поиск и поддержка молодых талантов – музыкантов и художников. Два дня на сцене Нижегородской филармонии, в том числе и в сопровождении Академического симфонического оркестра, выступали лучшие юные музыканты региона, а в холле выставляли свои картины художники", – отметил глава города.

Юрий Шалабаев поздравил участников с удачными выступлениями, отметив, что "ученики школ искусств, музыкальных и художественных школ Нижнего Новгорода, как всегда, показали высокий уровень. 7 из 11 стипендий Благотворительного фонда «Новые имена» им. Иветты Вороновой завоевали нижегородцы". Среди них:

– домристка Анна Жулина из ДМШ №2,

– ксилофонист Александр Отдельнов из ДШИ №14,

– виолончелист Макар Григорьев из ДМШ №12 им.П.И.ЧАйковского,

– пианистка Татьяна Мозголова из ДШИ №4,

– три ученика ДШИ №9 им.А.Д.Улыбышева: балалаечник Яков Спирин, саксофонистка Вера Горина и пианист Артем Винокуров.

Сразу четверо лауреатов в ДШИ №8 им.В.Ю.Виллуана завоевали высокие награды: пианист Василий Зубков получил стипендию губернатора, пианисты Александра Петрова, Екатерина Кобка и художница Елизавета Маркус – стипендии администрации города. Также стипендии администрации города получили:

– два стипендиата в ДШИ №6 им.А.А.Касьянова: флейтистка Ксения Колесникова и пианист Александр Ботманов,

– художница Анна Быкова из ДХШ №2,

– художница Вероника Грибачева из ДХШ №3,

– пианист Тимофей Васильев из ДШИ им.А.И.Хачатуряна,

– баянист Арсений Девонин из ДМШ №16,

– скрипач Кирилл Малай из ДШИ им.Д.Д.Шостаковича.

Фестиваль, ставший за время проведения настоящим музыкальным праздником и подлинным украшением культурной жизни Нижнего Новгорода, проводится под патронатом губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, при поддержке правительства Нижегородской области и администрации Нижнего Новгорода. Художественный руководитель фестиваля – художественный руководитель-директор Нижегородской филармонии О.Н.Томина. Фестиваль включен в национальный проект "Культура". Главная цель фестиваля - поиск и поддержка молодых талантов нижегородского региона.