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Общество

Нижегородские и волгоградские школьники начали знакомство с историческими событиями в рамках проекта "Уроки с путешествием"

07 ноября 2023 18:45  [6] Общество
Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

В Нижегородской и Волгоградской областях одновременно стартовали мероприятия проекта "Уроки с путешествием", соглашение о реализации которого 4 ноября подписали губернаторы регионов Глеб Никитин и Андрей Бочаров на выставке "Россия".

Старшеклассники, прибывшие в Нижний Новгород и Волгоград на специально назначенных поездах, начали знакомство с историей и культурой городов в рамках насыщенных экскурсионно-образовательных программ. Главная цель путешествий – изучение ключевых исторических событий, произошедших на нижегородской и волгоградской земле. Речь идет о формировании всенародного ополчения под руководством Минина и Пожарского в 1611-12 годах и победе советского народа в Сталинградской битве в 1943 году.

"Реализация проекта "Уроки с путешествием" позволяет рассказать школьникам о важнейших моментах в истории страны, показать связанные с этими событиями места и в итоге укрепить связь между нашими регионами. Обширные программы, которые мы разработали совместно с волгоградскими коллегами, будут, несомненно, полезны в образовательном процессе. Подвиг нижегородского ополчения стал одним из ключевых событий в истории нашей страны", – отметил Глеб Никитин.

Сегодня учащиеся волгоградских школ посетили Нижегородский кремль, главное здание Нижегородского музея-заповедника – Усадьбу Рукавишниковых, а также Нижегородский государственный художественный музей, где им представили знаменитую картину Константина Маковского "Воззвание Минина". В ходе обзорной экскурсии по Нижнему Новгороду старшеклассники побывали на площади Народного Единства, ул. Рождественской, Чкаловской лестнице, в доме Максима Горького, на Нижегородской ярмарке, в Соборе Александра Невского, Пакгаузах, на территории Стрелки и посмотрели другие достопримечательности.

В свою очередь, юные нижегородцы, прибывшие в Волгоград, уже посетили мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане, музей-панораму "Сталинградская битва" и Аллею Героев.

"Мы находимся с вами в самом эпицентре истории, где 80 лет назад решалась судьба мира, будущее всего человечества. Для нижегородцев земля Сталинграда — тоже родная. Ведь тысячи горьковчан сражались здесь, проявляя мужество и героизм. Вместе со своими боевыми товарищами из разных регионов нашей страны плечом к плечу они защитили Сталинград и сделали так, что это переломное сражение стало прологом нашей Великой Победы. Кроме того, горьковчане поставляли сюда большое количество техники, боеприпасов и продовольствия для того, чтобы защитники Сталинграда выстояли и победили. Вы являетесь потомками поколения победителей. Нам очень важно, чтобы вы, находясь здесь, прониклись всей глубиной нашей истории", - сказал Андрей Бочаров.

Напомним, проект "Уроки с путешествием" будет продолжаться четыре месяца, с ноября по февраль. В нем примут участие более 20 тысяч школьников из Нижегородской и Волгоградской областей.

В путешествии ребят сопровождают педагогические работники, советники по воспитанию, студенты старших курсов учреждений высшего и среднего профессионального образования.

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Теги:
Дети Образование Туризм
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