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Культура и отдых

Итоги конкурса песни "Пой, регион!" подвели в Нижегородской обалсти

08 ноября 2023 09:38  [68] Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде на площадке центра культуры "Рекорд" 4 ноября определили победителей областного конкурса песни "Пой, регион!". Об этом сообщает Минкультуры.

Участники конкурса исполняли песни, написанные авторами-нижегородцами. На отборочный этап поступило более 120 заявок. Во время конкурсных зональных прослушиваний, которые проходили в Нижнем Новгороде, Семёнове и на Ваду, профессиональное жюри выбрало 10 лучших исполнителей и коллективов.

В экспертное жюри входили профессор Нижегородской государственной консерватории им. Глинки, член Союза композиторов России Оксана Зароднюк; председатель НРО Союза композиторов России, член Союза театральных деятелей России Марк Булошников; директор регионального управления культурно-образовательными проектами Наталья Столярова; преподаватель Нижегородского музучилища им. Балакирева Семён Брейнер; продюсер Александр Бениш.

Во время гала-концерта путём открытого голосования был определён победитель конкурса "Пой, регион!" - вокальный дуэт "Отрада" (г.о.г.Бор) с песней "Матушка Волга, святыня России!". За победу вручался сертификат на 140 тысяч рублей.

Среди финалистов оказались Евгений Гурин и группа "Корсар" (Н. Новгород), Евгений Михайлов, Максим Мушта, Марианна Молькова (Большемурашкинский м.о.), Вадим Сальков (Кстово), Олег Скамейкин (Сосновский м.о.), Алексей Хохлов (Чкаловск), Образцовый фольклорный ансамбль "Прялица" (г.о.г. Бор), ансамбль песни и танца "Казачий хутор" (Н.Новгород). Все они получили денежную премию в размере 70 тысяч рублей.

Как отметил замминистра культуры Нижегородской области Михаил Пельченков, все артисты были самобытны и талантливы по-своему, и каждый из них заслуживает самой высокой оценки.

"Можно сказать, что этот праздник действительно объединил с помощью песни жителей разных районов нашей области. Очень здорово, что финальный концерт конкурса "Пой, регион!" стал частью празднования Дня народного единства", - сказал представитель нижегородского Минкультуры.

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Теги:
Конкурсы Музыка
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