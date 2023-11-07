Боец СВО: "У всех сослуживцев бодрый настрой и крепкая вера в Победу" Общество

Нижегородский боец СВО с позывным «Волк», находясь в отпуске в родном городе, поделился своими мыслями о спецоперации.

Боевые задачи старший прапорщик выполняет в составе мотострелковой штурмовой бригады. По его словам, штурмовые подразделения всегда в авангарде. Именно они первыми заходят в дома, поселки, города, первыми видят на освобождённых территориях последствия действий противника.

"Мне лично пришлось близко столкнуться с одним украинским нацбатальоном. Могу сказать, что это зомбированные люди. Почти все наркоманы. Там такие случаи были… Здравомыслящий человек на такое не способен", - вспоминает он.

За плечами нижегородца – боевой опыт второй чеченской кампании. Да и в зоне СВО он уже успел себя героически проявить - удостоен медали «За отвагу».

"У всех моих сослуживцев бодрый настрой и крепкая вера в Победу", - говорит "Волк".

Напомним, по контракту с Минобороны РФ военнослужащий получает от 204 тысяч рублей в месяц и 195 тысяч рублей единовременно. Действующий в Нижегородской области военно-социальный контракт дополнительно гарантирует семье контрактника 10 тысяч рублей в месяц на каждого ребёнка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Также предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

Подробную информацию о службе по контракту, предоставляемой амуниции можно уточнить в Центре набора добровольцев по телефону: 8 800-10-17-017 или на сайте: служувнн.рф.