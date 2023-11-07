ВТБ: В России представлена технология снятия цифровых рублей в банкоматах Бизнес

Технологию, с помощью которой россияне смогут снимать цифровые рубли через банкоматы, презентовал в рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis-2023 банк ВТБ.

Пока на реальных операциях ее проверяют банки-участники проекта, после чего проект будет запущен в массовый оборот.

Как сообщили в пресс-службе кредитной организации, функционал станет доступен пользователям ВТБ Онлайн – участникам пилота цифрового рубля. Получить деньги можно будет в любом из 14 тысяч банкоматов банка по всей России. Чтобы снять наличные со счета цифрового рубля достаточно будет навести камеру смартфона на QR-код банкомата, после чего на экране пользователя откроется ВТБ Онлайн. В качестве источника списания средств можно будет выбрать счет цифрового рубля. С него необходимая сумма сначала поступит на безналичный счет и затем станет доступна для снятия в банкомате. Все три формы рубля равнозначны между собой: 1 цифровой рубль = 1 безналичному рублю = 1 наличному рублю.

"Цифровой рубль — новая форма национальной валюты, которая в будущем станет дополнительным средством для платежей и переводов к привычным наличным и безналичным рублям. Для того, чтобы сделать его понятным для пользователей, необходимо заранее подготовить всю инфраструктуру. Запуск технологии по снятию цифровых рублей в банкоматах – большой шаг в этом направлении, который сделает процесс работы с ними понятнее, удобнее и проще", — отметил Георгий Горшков, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

Клиент может иметь в банке один цифровой счет, который будет доступен в приложениях банков, подключенных к платформе цифрового рубля. В дальнейшем планируется внедрение смарт-контрактов — совершение транзакции при достижении определенных условий, — и офлайн-оплаты, когда мгновенные платежи можно делать даже при полном отсутствии интернета.