Премьера балета "Золотой ключик" М.С. Вайнберга готовится в нижегородском театре оперы и балета им. Пушкина Культура и отдых

В театре оперы и балета имени А.С. Пушкина в Нижнем Новгороде 30 ноября состоится премьера балета для семейного просмотра – "Золотой ключик" М.С. Вайнберга в постановке хореографа Алессандро Каггеджи. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Над созданием спектакля работает команда уже полюбившихся нижегородскому зрителю постановщиков: дирижер-постановщик – лауреат Российской Национальной театральной премии "Золотая Маска" Федор Леднев, художник-постановщик – также лауреат Российской Национальной театральной премии "Золотая Маска" Сергей Илларионов, художник по свету — Константин Бинкин, видеохудожник — Игорь Домашкевич.

В 1936 году русский писатель Алексей Толстой сделал литературную обработку сказки своего итальянского коллеги Карло Коллоди "Приключения Пиноккио. История деревянной куклы", превратив её в весёлую, полную приключений повесть. Советские дети, да и их родители тоже, зачитывались русской сказкой про озорного деревянного мальчишку Буратино. Первым хореографическим воплощением любимого сочинения стал написанный в 1955 году балет Мечислава Вайнберга.

Постановка этого произведения в нижегородском государственном театре оперы и балета станет первой в истории театра.

Хореограф-постановщик и автор либретто Алессандро Каггеджи создал новую, современную историю приключений Буратино и его друзей. "Когда я начал работать над постановкой балета "Золотой Ключик", я поставил себе достаточно сложную задачу — создать спектакль, который привлечет не только детей, но и взрослых. Поэтому я бы скорее назвал балет не "детским", а "семейным". Спектакль будет очень красочным, сказочным, но в то же время современным, заставляющим задуматься. Для меня одна из главных тем — свобода. Каждый из нас так или иначе ищет свободу в своей жизни: духовную, творческую, или даже финансовую. Если мы можем слушать, любить и доверять друг другу, то мечта о свободе становится реальностью. Да, балет основан на сказке Толстого, но он создан для нашего поколения digital natives, существующего в мире гаджетов и технологий. Такого Золотого Ключика зрители еще никогда не видели!", - рассказал хореограф-постановщик.

Алессандро Каггеджи уже работал с нижегородской труппой, прошлой осенью он поставил первый из четырех балетов "Терезин-квартет" на музыку Павла Хааса.

"Мы знаем, что зрители давно ждали большой детской премьеры, и, вот, мы готовы порадовать юных поклонников балета масштабной, яркой и мудрой постановкой, в которой театральная эстетика соединяется с инновационными технологиями компьютерного мира. Особенно хочется обратить внимание на то, что этот спектакль, с его необычной хореографией и оформлением, будет интересен не только детям, но и молодому поколению в целом – подросткам, студентам, всем, кто подобно героям спектакля, ищет себя в современном мире, в котором виртуальность и реальность так тесно переплетены", - сказала директор театра Татьяна Маврина.

"Музыка Вайнберга – очень пластична и прекрасно подходит для современного балета. Уверен, что зрители будут очарованы как разнообразием музыкальных решений композитора, так и остроумной, яркой хореографией Алессандро Каггеджи. Это история, которая будет интересна и родителям с детьми, и подросткам, ищущим новые пути в жизни, открытым современным трендам в искусстве", - сказал художественный руководитель театра Алексей Трифонов.

Премьерные показы пройдут 30 ноября, 1,2 и 3 декабря. Билеты – на operann.ru.

Ранее сообщалось, что новое световое оборудование установят в нижегородском театре оперы и балета.