Около 15 тысяч иностранцев депортировали из России после операции "Нелегал-2023" Общество

Фото: МВД РФ

Российские полицейские в рамках оперативно-профилактической операции "Нелегал-2023" выявили более 96 тысяч нарушений миграционного законодательства. Основная их часть касалась правил въезда и выезда из страны, транзитного проезда, а также пребывания иностранцев. Об этом со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк сообщает телеканал "360".

Согласно информации, операция проходила в два этапа: с 19 по 25 июня и со 2 по 8 октября. К мероприятиям были привлечены сотрудники ФСБ, представители Росфинмониторинга, а также органы стран-участниц ОДКБ.

По итогам проведённых мероприятий в отношении 15 тысяч нелегально находящихся в России иностранцев принято решение об административном выдворении или депортации.

Также полицейские завели 3,6 тысячи уголовных дел, связанных с контрабандой оружия, наркотиков и незаконного перехода границы.

В ходе операции правоохранители задержали 477 человек, находящихся в федеральном и международном розыске.

Глава МВД России Владимир Колокольцев призвал сотрудников полиции усилить контроль за мигрантами, получившими российское гражданство, а также разрешения на временное проживание.

Он пояснил, что необходимо выявлять тех, кто меняет свои анкетные данные перед приездом в Россию и уклоняется от обязательной дактилоскопической регистрации.

Министр поручил незамедлительно депортировать из страны всех, кто представляет угрозу общественной безопасности, а все их статусы - аннулировать.

Ранее сообщалось, что электронные реестры работодателей и работников-иностранцев создадут в России.