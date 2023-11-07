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Бизнес

Минпром Нижегородской области разработал программу ограничения наценки на социально значимые товары

08 ноября 2023 18:23  [102] Бизнес

Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области разработало программу добровольного ограничения наценки на социально значимые товары. Соответствующий документ подписал глава ведомства Максим Черкасов. 

Отмечается, что присоединиться к программе могут региональные торговые сети по соглашению оферты. 

"Соглашение предусматривает определенные обязательства в формировании ценовой политики на ряд социально значимых товаров. Так, ретейлеры должны будут установить ограничение наценки в розничной сети до 10 процентов от закупочных цен на хлеб, кур, подсолнечное масло, молоко, вермишель, пшеничную муку, рис и пшено. Продавец обязуется выставлять на полки магазина как минимум товар одного наименования в каждой из перечисленных категорий", - рассказал Максим Черкасов.

Министр отметил, что региональная программа разработана в дополнение к соглашению Минпромторга РФ с федеральными торговыми сетями.

"С прошлого года ряд крупнейших торговых сетей добровольно принял на себя обязательства по ограничению наценок до 10 процентов на отдельные товарные группы*. Эти товары уже доступны в магазинах крупных федеральных сетей, на которые в Нижегородской области приходится более 40 процентов всего торгового оборота. Теперь участие в программе со схожими условиями смогут принять и региональные ретейлеры", - сказал министр.

Для того чтобы присоединиться к соглашению, торговым сетям необходимо обратиться в региональный Минпром. Подробности на сайте:  https://minprom.nobl.ru/activity/5912/.

Для контроля выполнения принятых обязательств ретейлеры ежемесячно будут отправлять отчеты в региональный Минпром.

Ранее сообщалось, что оборот розничной торговли в Нижегородской области с начала года увеличился на 2,8%.

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Теги:
бизнес Торговля
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