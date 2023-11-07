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Общество

Арт-фестиваль работающей и талантливой молодёжи "РиТМ" стартовал в Нижнем Новгороде

08 ноября 2023 18:38  [66] Общество
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Арт-фестиваль работающей и талантливой молодёжи "РиТМ" стартовал в ДК имени С.Орджоникидзе. Проект стал победителем конкурса на предоставление грантов Президентского фонда культурных инициатив. Об этом сообщили на пресс-конференции, посвященной проекту. 

В департаменте культуры администрации Нижнего Новгорода отметили, что арт-фестиваль позволит привлечь внимание руководства предприятий к творческой молодежи, работающей на заводах. "РиТМ" даст возможность участникам получить поддержку профессиональных педагогов и наставников, что повысит мотивацию к дальнейшему творческому росту и развитию. 

"В целом муниципальные учреждения культуры Нижнего Новгорода активно и успешно участвуют в грантовых конкурсах. Эта работа находится на личном контроле главы города Юрия Шалабаева. Особое внимание, конечно, грантам Президентского фонда культурных инициатив: часть проектов этого года, самые крупные из которых: джазовый фестиваль "Осень в Швейцарии", летняя сессия Вахтанговского фестиваля театральных менеджеров в театре "Комедiя" - уже реализованы. Еще несколько, в том числе два проекта ДК имени С. Орджоникидзе, находятся в процессе реализации", -  отметила заместитель директора городского департамента культуры Татьяна Орлова.

Проект направлен на создание условий для творческой самореализации и объединения рабочей молодежи и студентов профильных учреждений Московского района Нижнего Новгорода в ДК имени С. Орджоникидзе.

"Более 40 лет назад Дворец культуры имени С. Орджоникидзе был центром молодежной культуры в Московском районе. В закрытом тогда городе Горьком Музыкальный молодежный клуб, организованный молодыми инженерами ГАЗИСО Семёном Подкаром и Вячеславом Улановым, стал своеобразной творческой лабораторией по созданию различных форм досуга молодежи. Арт-фестиваль "РиТМ" позволит "вдохнуть новую жизнь" в ДК, сохранив его опыт и историю", - сказала директор ДК имени С. Орджоникидзе Алена Гузий.

В рамках проекта объединят ресурсы Дворец культуры имени С. Орджоникидзе и предприятия: филиал ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" - Нижегородский авиастроительный завод "Сокол", АО "Нижегородский завод 70-летия Победы", АО "Опытное конструкторское бюро машиностроения имени И. И. Африкантова", АО "Центральный научно-исследовательский институт "Буревестник" и образовательные учреждения, в том числе ГБПОУ "Нижегородский авиационный технический колледж" и ГБПОУ "Нижегородский техникум транспортного обслуживания и сервиса".

В числе тех, кто активно поддержал проект - Корпоративный университет Правительства Нижегородской области. Проректор Корпоративного университета Правительства Нижегородской области, руководитель центра компетенций "КУПНО.СТАРТ" Иван Калмыков отметил, что подобные мероприятия позволяют увеличить лояльность и вовлеченность сотрудников.

"Люди начинают рекомендовать свою работу не только из-за прямых профессиональных обязанностей, но и благодаря тому, что есть культурный досуг и руководство предоставляет возможности для творческой самореализации. Хочу подчеркнуть, что в военные годы еженедельно проводились для заводчан, для тружеников различные культурные мероприятия. Даже джаз-оркестр на одном из заводов был создан именно в военные годы, то есть сотрудники, несмотря на все лишения военного времени, находили возможность для творческой деятельности", - сказал Иван Калмыков.

Планируется, что в проекте примут участие не менее 300 молодых людей от 18 до 35 лет и студенты учреждений среднего профессионального образования Московского района от 15 до 22 лет. Не менее двух тысяч человек посетят мероприятия проекта. 

Ранее сообщалось, что ряд мероприятий к Всемирному фестивалю молодежи пройдет в Нижегородской области.

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Теги:
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