Нижегородцы оценили градостроительную политику Нижегородской области Общество

Научно-исследовательский Институт проблем социального управления провел опрос, выявляющий отношение нижегородцев к ходу реализации развития территорий. 8 ноября итоги исследования были опубликованы на сайте Института. Поводом для исследования стали значительные изменения в подходе нижегородских властей к градостроительной политике, говорится в аннотации к опросу.

О том, что осведомлены о проектах комплексного развития территорий, реализуемых в Нижнем Новгороде, заявили 38,8% от общего числа участников опроса. 46% респондентов сообщили, что "что-то слышали" о данных программах. И 15,2% нижегородцев признались, что ничего не знают о проектах градостроительства и благоустройства.

Исследование акцентирует на том, что часть проектов комплексного развития территорий включает застройку прибрежной территории. В соответствии с результатами опроса, суммарно 84,8% жителей Нижнего Новгорода положительно относятся к развитию прибрежных территорий. Общая доля респондентов, отрицательно относящихся к жилой застройке прибрежной зоны города – только 15,2% от числа опрошенных.

По данным региональных властей, одной из территорий, которую в ближайшей перспективе ожидает комплексное развитие, станет территория Гребного канала. О том, что к 800-летию Нижнего Новгорода уже было начато благоустройство территории Гребного канала и формирование там полноценной зоны для отдыха/занятий спортом в курсе 55,3% опрошенных нижегородцев, ещё 22,5% не только осведомлены о проведенных работах, но и бывали на благоустроенной территории, 12,7% респондентов ответили "что-то слышал, но не посещал" и только 9,5% не обладают информацией о свершившихся изменениях.

При этом почти две трети (61,6%) респондентов выступает за дальнейшее развитие и комплексное благоустройство Гребного канала и прилегающей территории. Против высказалось менее одной пятой части (18,8%) опрошенных горожан. И такая же доля участников опроса оказалась полностью равнодушна к будущему территории (19,6%).

Главной проблемой Гребного канала и прилегающей территории на сегодняшний день 34,2% нижегородцев считают недостаточность общественного транспорта в данном направлении, 33,3% недовольны хаотичной застройкой Гребного канала, портящей вид, 32,4% отметили недостаточное количество спортивно-развлекательных объектов на территории и ряд иных проблем.

Комплексное развитие территории Гребного канала с возможным жилищным строительством при условии возведения объектов социально-культурного назначения допускают совокупно 72% респондентов и только 15,2% с ними не согласны.

"Требования нижегородцев к инфраструктуре новых жилых микрорайонов можно разделить на три группы, - комментирует итоги опроса директор Института проблем социального управления Максим Лубяной. - Более половины участников опроса выразили предпочтение в отношении инфраструктурных объектов и возможностей, таких как транспортная доступность, спортивно-оздоровительные объекты и доступность основных объектов здравоохранения. Более трети респондентов указали на актуальность инфраструктуры, включающей близость ТРЦ, качественное обслуживание ЖКХ, а также объекты школьного и дошкольного образования".