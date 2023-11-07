Стратегия комплексной безопасности детей в Нижегородской области
Общественные обсуждения планировки территории под метро в Сормове
Итоги XXX фестиваля "Новые имена"
Реестр объектов монументально искусства в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
09 ноября 2023 10:30  [48] Нижегородцы оценили градостроительную политику Нижегородской области
09 ноября 2023 09:24  [101] Свет, ГВС и отопление точечно отключат в пяти районах Нижнего Новгорода 9 ноября
08 ноября 2023 18:38  [243] Арт-фестиваль работающей и талантливой молодёжи "РиТМ" стартовал в Нижнем Новгороде
08 ноября 2023 18:10  [305] Депутаты проверили ход реконструкции Нижегородской станции аэрации
08 ноября 2023 17:17  [275] Глава Роспотребнадзора Попова: В вакцинации от коронавируса нет необходимости
08 ноября 2023 17:11  [332] Нижегородца задержали за попытку принять участие в СВО на стороне Украины
08 ноября 2023 16:57  [265] Почти 90 детей с гепатитом С состоят на учёте в Нижегородской области
08 ноября 2023 16:54  [277] Гимназия №2 открылась после капремонта в Нижнем Новгороде
08 ноября 2023 16:21  [262] Второе судно "Метеор" спустили на воду в Нижегородской области
08 ноября 2023 15:46  [267] Пять проектов развития исторических территорий представили нижегородские участники проекта "Лидеры наследия"
Общество

Нижегородцы оценили градостроительную политику Нижегородской области

09 ноября 2023 10:30  [48] Общество

Научно-исследовательский Институт проблем социального управления провел опрос, выявляющий отношение нижегородцев к ходу реализации развития территорий. 8 ноября итоги исследования были опубликованы на сайте Института. Поводом для исследования стали значительные изменения в подходе нижегородских властей к градостроительной политике, говорится в аннотации к опросу.

О том, что осведомлены о проектах комплексного развития территорий, реализуемых в Нижнем Новгороде, заявили 38,8% от общего числа участников опроса. 46% респондентов сообщили, что "что-то слышали" о данных программах. И 15,2% нижегородцев признались, что ничего не знают о проектах градостроительства и благоустройства.

Исследование акцентирует на том, что часть проектов комплексного развития территорий включает застройку прибрежной территории. В соответствии с результатами опроса, суммарно 84,8% жителей Нижнего Новгорода положительно относятся к развитию прибрежных территорий. Общая доля респондентов, отрицательно относящихся к жилой застройке прибрежной зоны города – только 15,2% от числа опрошенных.

По данным региональных властей, одной из территорий, которую в ближайшей перспективе ожидает комплексное развитие, станет территория Гребного канала. О том, что к 800-летию Нижнего Новгорода уже было начато благоустройство территории Гребного канала и формирование там полноценной зоны для отдыха/занятий спортом в курсе 55,3% опрошенных нижегородцев, ещё 22,5% не только осведомлены о проведенных работах, но и бывали на благоустроенной территории, 12,7% респондентов ответили "что-то слышал, но не посещал" и только 9,5% не обладают информацией о свершившихся изменениях.

При этом почти две трети (61,6%) респондентов выступает за дальнейшее развитие и комплексное благоустройство Гребного канала и прилегающей территории. Против высказалось менее одной пятой части (18,8%) опрошенных горожан. И такая же доля участников опроса оказалась полностью равнодушна к будущему территории (19,6%).

Главной проблемой Гребного канала и прилегающей территории на сегодняшний день 34,2% нижегородцев считают недостаточность общественного транспорта в данном направлении, 33,3% недовольны хаотичной застройкой Гребного канала, портящей вид, 32,4% отметили недостаточное количество спортивно-развлекательных объектов на территории и ряд иных проблем.

Комплексное развитие территории Гребного канала с возможным жилищным строительством при условии возведения объектов социально-культурного назначения допускают совокупно 72% респондентов и только 15,2% с ними не согласны.

"Требования нижегородцев к инфраструктуре новых жилых микрорайонов можно разделить на три группы, - комментирует итоги опроса директор Института проблем социального управления Максим Лубяной. - Более половины участников опроса выразили предпочтение в отношении инфраструктурных объектов и возможностей, таких как транспортная доступность, спортивно-оздоровительные объекты и доступность основных объектов здравоохранения. Более трети респондентов указали на актуальность инфраструктуры, включающей близость ТРЦ, качественное обслуживание ЖКХ, а также объекты школьного и дошкольного образования".

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство Опрос Строительство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
День народного единства в Нижнем Новгороде
07 ноября 2023 15:59День народного единства в Нижнем Новгороде - 2023
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph