Свет, ГВС и отопление точечно отключат в пяти районах Нижнего Новгорода 9 ноября Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 9 ноября в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Нижегородском районе с 9:00 до 16:00 свет отключили на ул. Бринского, 3, 3А, 3Б; ул. Верхне-Печерской, 1; ул. Германа Лопатина, 10, а также на Казанской набережной, 5.

С 9:00 до 17:00 отключение электроэнергии будет производиться по адресам: ул. Большая Печерская, 72, 82, 84, 84а; Печерский Съезд, 18, 22, 22а, 24, 24а, 26б, 26, 30а, 30, 38а, 38; Приволжская сл., 6.

Кроме того, сообщается об отключении центрального отопления на ул. Ошарская, 38; ул. Володарского, 38а, 38 б; пер. Могилевича, 5, а также в 8-м мкрн Верхних Печёр. Батареи здесь остынут в период с 9:00 до 15:00.

В Советском районе на непродолжительное время - с 9:00 до 10:00 - без света остались дома на ул. Агрономической, 167, 169, 171, 171а; ул. Моховой, 1, 3, 5, 5а, 7, 9; ул. Сестёр Рукавишниковых, 3, 3а, 4, 5а, 6, 8.

На ул. Надежды Сусловой будут производиться работы на сетях ГВС. В связи с этим с 9:00 до 16:00 будет отключена горячая вода в домах № 22, 24, 26.

В Приокском районе с 9:00 до 13:00 будет отключено центральное отопление в одном многоквартирном доме на Анкудиновском шоссе, 30.

В Сормовском районе с 9:00 до 16:00 будут обесточены дома в Копосове: ул. Балахнинская (полностью), ул. Канавная, 1-29; ул. Наклонная, 1-30; ул. Планировочная, 1, 5-31а (нечет.); ул. Формовочная, 1-6, 8-20 (чет.); ул. Фубровская, 37-60.

В Ленинском районе с 8:00 до 14:00 света не будет на ул. Молитовской в домах № 2, 3, 5, 6, 3/1, 6/1, 6/2, 6/3; в пер. Мотальном, 2, 4, 5.