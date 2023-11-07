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Бизнес

Нижегородские компании вышли в финал конкурса "Лучшие практики наставничества"

09 ноября 2023 09:40  [92] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Четыре нижегородские организации примут участие в финале конкурса "Лучшие практики наставничества" нацпроекта "Производительность труда". Мероприятие состоится 7 декабря 2023 года в Москве в рамках Дня производительности труда и наставничества.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, финалистами стали ООО "Сибур-Кстово", АО "Теплоэнерго", ООО "Техноавиа-Волга" и ГБПОУ "Дзержинский индустриально-коммерческий техникум", которые были признаны победителями регионального этапа конкурса.

"На нижегородских предприятиях традиционно развито наставничество, передача знаний непосредственно "у станка". Это очень важно для успешной адаптации и эффективной работы новых сотрудников. Кроме того, необходимо систематизировать знания, поощрять наставников и обучающихся. Для этого в рамках нацпроекта "Производительность труда" проходит конкурс "Лучшие практики наставничества". На федеральный этап конкурса прошли четыре региональные компании из 15 подавших заявки", - рассказал Максим Черкасов.

Жюри конкурса определит победителей в трех номинациях: "Прорывные технологии повышения производительности труда", "Цифровые инновации на предприятии" и "Профессиональное развитие молодежи". Кроме того, будут выбраны компании-победители по двум спецноминациям вне контура нацпроекта "Производительность труда": "Лучшие практики наставничества по повышению производительности труда" и "Наставничество в социальной сфере".

Как сообщал замминистра экономического развития РФ Мурат Керефов, в финале конкурса примут участие 136 компаний. Всего в 2023 году на конкурс было подано 785 заявок из 68 регионов страны.

"Вот уже пятый год подряд министерство экономического развития РФ проводит специальный конкурс "Лучшие практики наставничества". Число участников постоянно растет. В этом году количество заявок в 2,5 раза больше, чем в прошлом. Задача конкурса — найти и поощрить выдающихся наставников российских предприятий. Именно они повышают эффективность всей компании, обеспечивая передачу опыта, знаний и компетенций новым сотрудникам. С отстроенной системой подготовки кадров компании могут больше фокусироваться на освоении новых рынков и наращивании производства", — сообщил Мурат Керефов.

Подробные консультации по участию в нацпроекте "Производительность труда" можно получить в центре "Мой бизнес" и по телефону горячей линии: 8 (800) 301 29 94 (ежедневно с 9:00 до 18:00, звонок бесплатный).

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Теги:
Конкурсы Нацпроект Производительность труда
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