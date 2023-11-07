Около 1,5 млн рублей пропали у нижегородца из автомобиля на проспекте Ленина Происшествия

Фото: ГУ МВД РФ по Нижнему Новгороду

Нижегородец лишился около 1,5 млн рублей, которые оставил в припаркованном автомобиле на пр. Ленина. Мужчина отлучился на полчаса, а вернувшись, обнаружил пропажу.

47-летний местный житель сразу сообщил о происшествии в полицию. Он рассказал, что деньги - 1 450 000 рублей - лежали в рюкзаке внутри иномарки.

Как уточнили в пресс-службе УМВД России по Нижнему Новгороду, потерпевший легкомысленно оставил машину незапертой.

По факту тайного хищения чужого имущества, совершённого в особо крупном размере, было возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили личность подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался официально неработающий ранее судимый 49-летний житель Нижнего Новгорода. Мужчину задержали.

В ходе обыска по месту его жительства полицейские обнаружили 443 тысячи рублей, а вот остальные деньги он успел потратить на одежду и мобильную технику.

Мужчина признался в содеянном и в настоящее время находится под арестом.