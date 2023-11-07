Поезд Нижний Новгород - Минск запустят в декабре
Общественные обсуждения планировки территории под метро в Сормове
Владимир Путин поручил проработать запуск авиарейсов в Саров
Итоги XXX фестиваля "Новые имена"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Бизнес
09 ноября 2023 12:22  [108] ВТБ: более половины россиян поддерживают использование искусственного интеллекта в сфере финансовых услуг
09 ноября 2023 09:40  [158] Нижегородские компании вышли в финал конкурса "Лучшие практики наставничества"
08 ноября 2023 18:23  [290] Минпром Нижегородской области разработал программу ограничения наценки на социально значимые товары
08 ноября 2023 13:20  [293] ВТБ: В России представлена технология снятия цифровых рублей в банкоматах
08 ноября 2023 11:56  [283] ВТБ: Впервые за три года зафиксировано снижение мошеннических атак
04 ноября 2023 13:03  [672] Молодежный форум "От идеи до бизнеса" пройдет в Нижнем Новгороде 7 ноября
03 ноября 2023 15:58  [590] ВТБ получил премию Столыпина за поддержку малого и среднего бизнеса
03 ноября 2023 13:10  [610] Работу по объединению ВТБ и банка "Открытие" в Нижегородской области возглавил Всеволод Евстигнеев
03 ноября 2023 11:12  [516] МТС Travel рассказала нижегородцам о перспективных горнолыжных направлениях для новогодних каникул
02 ноября 2023 17:45  [739] Еще три компании стали резидентами нижегородской ОЭЗ "Кулибин"
Бизнес

ВТБ: более половины россиян поддерживают использование искусственного интеллекта в сфере финансовых услуг

09 ноября 2023 12:22  [108] Бизнес

53% россиян положительно относится к использованию искусственного интеллекта в финансовой отрасли. Наиболее подходящими задачами для ИИ россияне назвали обслуживание банкоматов, помощь в заявках на продукты и документообороте, а также инвестиционное консультирование. Таковы результаты опроса*, проведенного ВТБ и банком "Открытие" к форуму инновационных финансовых технологий FINOPOLIS.

53% опрошенных россиян положительно относятся к использованию искусственного интеллекта (идентификация по лицу, голосу, отпечатку пальца) в финансовой сфере (11% однозначно положительно, 42% скорее положительно). Больше всего сторонников прогрессивных технологий на Дальнем Востоке (55%) и на Урале (55%). При этом треть россиян (20% - скорее отрицательно, 10% резко отрицательно) не хотят, чтобы искусственный интеллект использовался в финансовой сфере. В Москве и Московской области об этом заявили 35% респондентов, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – 38%. Затруднились ответить или не знают, что такое искусственный интеллект, 17% опрошенных.

19% россиян считают, что искусственный интеллект полезно применять во всех направлениях бизнеса, где это возможно. Наиболее популярные у опрошенных задачи для ИИ в финансовой сфере - обслуживание банкоматов (18%), использование таких технологий в заявках на финансовые продукты (17%), в документообороте (12%), а также в консультациях по инвестициям (11%). Наименее популярные – при продаже финансовых продуктов (7%) и при решении проблем клиентов (9%), в этих вопросах все еще есть потребность в общении с человеком.

Четверть россиян (26%) считают ИИ эффективным в сфере инвестиционного консультирования. 15% респондентов даже готовы оплачивать услуги инвестиционного робота-советника. При этом 48% опрошенных пока не пользуются подобными сервисами. Остальные 26% затруднились ответить на данный вопрос.

По данным опроса, наиболее актуальны услуги робота-советника будут для инвесторов, у которых нет времени на анализ рынка (23%), а также для новичков, которые только знакомятся с инвестициями (16%). 12% опрошенных считают, что робот-советник может быть полезен всем инвесторам без исключения. 10% уверены, что такой сервис особенно подойдет инвесторам с большим количеством активов.

Основное преимущество применения ИИ в инвестициях – это возможность сэкономить свое время: так считает треть опрошенных (29%). Также робот-советник будет полезен, чтобы совершить первые сделки (25%), подобрать эффективные активы (20%) и защитить портфель инвестора от ошибок в силу его неопытности и излишней эмоциональности (18%).

*Опрос проведен 30 октября – 6 ноября по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ВТБ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
День народного единства в Нижнем Новгороде
07 ноября 2023 15:59День народного единства в Нижнем Новгороде - 2023
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph