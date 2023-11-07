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Общество

Евгений Люлин провёл открытый урок для воспитанников нижегородской православной гимназии

09 ноября 2023 12:29  [118] Общество
Фото: пресс-служба ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин провёл открытый урок для учащихся Сормовской православной гимназии в Нижнем Новгороде.

Как сообщает пресс-служба ЗСНО, темой урока стало патриотическое воспитание на примере подвигов горьковчан и нижегородцев.

Во встрече со спикером регионального парламента приняли участие гимназисты 6-11 классов. Открытый урок предварил общешкольный молебен, объединивший почти полсотни воспитанников гимназии и почётных гостей.

Евгений Люлин начал свой рассказ с истории празднования Дня народного единства и значимости вклада нижегородских ополченцев в борьбе с польскими интервентами. Во время беседы спикер также затронул тему Великой Отечественной войны, рассказав о подвигах горьковчан в тылу и на фронте, завершив разговор рассуждением о современных событиях в истории России.

"Я посчитал, что будет не интересно, если ребята услышат пересказ общеизвестных исторических фактов, поэтому перешел сразу к сути. Мне было важно показать детям, что идея единения народа проходит сквозь века и определяет нашу национальную идентичность, что именно вера в Бога всегда помогала нам в самые тяжёлые, переломные моменты истории. Было интересно, как они воспринимают события тех лет и проводят параллели с современностью", - поделился впечатлениями Евгений Люлин.

В финале встречи ученики задали Евгению Люлину интересующие вопросы, касающиеся как профессиональной деятельности, так и хобби, отношений с друзьями и коллегами.

"Евгений Борисович очень интересный спикер, который, несмотря на свой статус и должность, мгновенно располагает к себе, увлечённо рассказывает об исторических фактах и личностях, иллюстрируя всё это показательными примерами из жизни. Так материал усваивается намного легче", - рассказала ученица 11-го класса Сормовской православной гимназии Варвара Киселёва.

"Ребятам в огромном информационном потоке важно видеть нравственные ориентиры, которые могу выступить для них в качестве наставников. Я уверен, что дети в дальнейшем будут пользоваться теми советами, которые они сегодня услышали", - добавил директор "Сормовской православной гимназии имени святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова" протоиерей Евгений Худин.

Напомним, в этом году Евгений Люлин уже проводил открытый урок для учащихся в православной гимназии во имя святых Кирилла и Мефодия. Спикер регионального парламента обсудил с учениками 5-6 классов переломный момент в ходе сражений Великой Отечественной войны, рассказав им уникальные факты о Сталинградской битве.

Ранее сообщалось, что спикер ЗСНО Евгений Люлин приехал на открытие новой школы в Дзержинске.

 

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Теги:
Евгений Люлин Законодательное собрание Школы
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