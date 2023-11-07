Аналитики МТС выяснили музыкальные предпочтения жителей Поволжья Общество

Компания МТС, изучила музыкальные предпочтения россиян и Поволжья в целом. Исследование провели аналитики сервиса МТС Музыка и выявили, что нижегородцы слушают чаще всего, а также как настроение влияет на выбор музыкального жанра.

В ходе исследования был проведен опрос двух тысяч респондентов, которые слушают музыку не менее трех раз в неделю, в возрасте от 18 до 50 лет. При этом большинство нижегородцев (40%) слушают музыку каждый день, 35% опрошенных включают ее несколько раз в день, 14% слушают 5-6 раз в неделю, а 11% - 3-4 раза в неделю. Чаще всего жители региона включают музыку, если им хочется расслабиться/отдохнуть (36%) или, наоборот, когда находятся в приподнятом расположении духа (32%). Треки, добавленные в "Избранное", слушают 33% респондентов, 24% пользуются рекомендациями музыкального сервиса, 23% ответивших слушают радио, еще 20% создают отдельные плейлисты под настроение. А вот к подкастам нижегородцы еще не пристрастились – всего 16% слушают их каждый день, а 19% опрошенных ответили, что не включали их никогда.

Музыка для расслабления

По данным исследования, более половины опрошенных жителей региона (64%) при расслаблении включают треки, которые добавлены в избранное. Молодая аудитория (18-24 года) реже других слушает радио в таком настроении. Старшая группа (45-50 лет), напротив, чаще включают радио, когда хотят расслабиться. Наиболее популярным жанром для прослушивания в расслабленном состоянии является российская поп-музыка (42%). Мужчины для расслабления включают русский рок (37%), электронную музыку (29%), а также танцевальную (29%). Миллениалы (25-35 лет) выбирают хип-хоп (24%) и российский поп (44%). Шансон для расслабления предпочитает старшая группа опрошенных (35%).

Музыка для энергичного настроения

Как показало исследование, на первых двух строчках при выборе жанра для прослушивания в энергичном настроении - российская поп-музыка (42%) и танцевальная (39%). Мужчины чаще выбирают для себя электронную музыку (24%). Молодая группа респондентов (18-24 года) слушает хип-хоп (22%), западный рок (27%), а также электронную музыку (25%). Любопытно, что русский рэп популярен среди мужчин в возрасте от 25 до 34 лет (20%). А вот заряжаться хорошим настроением под хиты 1970-х, фолк и ритм-н-блюз нижегородцы предпочитают меньше остальных жителей страны.

Музыка независимо от настроения

Российская поп-музыка популярна среди женщин и аудитории 35-50 лет. Прослушиванию западной музыки чаще отдают предпочтение москвичи (33%). Группа респондентов от 18 до 24 лет призналась, что независимо от настроения слушает все подряд или хип-хоп (22%). А вот старшая группа (45-50 лет) практически не выбирает этот жанр (7%). Исследование также показало, что женщины чаще слушают классическую музыку и такая тенденция выбора наблюдается в городах миллионниках (20%).