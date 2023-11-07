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Происшествия

Садовый дом и автомобиль сгорели в Дзержинске

09 ноября 2023 15:42  [91] Происшествия

Садовый дом и автомобиль сгорели в результате пожара в СНТ "Зарница" в Дзержинске 9 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского ГУ МЧС.

Согласно информации, причиной пожара стал работающий электрообогреватель, который нетрезвый хозяин оставил включенным в доме, а сам ушёл отдыхать в баню. В итоге мужчина уснул, и не заметил, как вспыхнул огонь.

При этом пожарный извещатель в доме не был установлен.

В тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 23 человека и 6 единиц техники. От огня пострадали кровля и имущество внутри дома, а также автомобиль. Сам хозяин дома не пострадал. Общая площадь пожара составила 35 кв. метров.

Ранее три автомобиля сгорели в частном автосервисе в Дзержинске.

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Теги:
Дзержинск МЧС Пожар
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