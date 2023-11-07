Лучшие электромонтеры Нижегородской области работают в АО "Теплоэнерго" и АО "Нижегородский водоканал" Общество

На областном конкурсе профессионального мастерства среди электромонтеров предприятий ЖКХ лучшим стал Алексей Ходоков из АО "Теплоэнерго". Второе место занял Виктор Солнцев – АО "Нижегородский водоканал". На третьем – также электромонтер из АО "Нижегородский водоканал" Дмитрий Мамаев. Лучшим молодым профессионалом по итогам конкурса стал сотрудник АО "Теплоэнерго" Павел Прошельцев.

Соревнования, прошедшие в Сормовском механическом техникуме имени Героя Советского Союза П.А. Семенова, были организованы министерством энергетики и ЖКХ Нижегородской области совместно с Нижегородской областной организацией профсоюза работников жизнеобеспечения.

Конкурс состоял из в двух этапов. Каждый участник должен был пройти тестирование на знание теоретических тонкостей профессии. В практических заданиях требовалось на время собрать работающую схему и найти неисправности в силовом распределительном щите.

"В "Теплоэнерго" и в "Нижегородском водоканале" работают настоящие профессионалы в своем деле, которые достойно представляют наши предприятия, город и регион на различных соревнованиях профессионального мастерства. Без компетентности, ответственности, профессионализма в сфере жизнеобеспечения просто нельзя. Здесь каждый должен иметь глубокие знания и отточенные навыки, чтобы в домах всегда были тепло, горячая и холодная вода. Мы всегда рады молодым профессионалам, которые приходят к нам на предприятия, и создаем для них комфортные условия труда, вкладываемся в их обучение. Я от души поздравляю наших победителей и участников конкурса!", - сказал генеральный директор АО "Теплоэнерго" - управляющей организации АО "Нижегородский водоканал" Илья Халтурин.

Стоит отметить, что конкурс проходит второй год подряд, и второй год электромонтеры АО "Теплоэнерго" и АО "Нижегородский водоканал" занимают в нем призовые места.