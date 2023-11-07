Итоги XXX фестиваля "Новые имена"
Общественные обсуждения планировки территории под метро в Сормове
Стратегия комплексной безопасности детей в Нижегородской области
Поезд Нижний Новгород - Минск запустят в декабре
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
09 ноября 2023 16:11  [63] Лучшие электромонтеры Нижегородской области работают в АО "Теплоэнерго" и АО "Нижегородский водоканал"
09 ноября 2023 15:09  [115] Около 3,3 млн человек подписаны на нижегородские госпаблики
09 ноября 2023 14:48  [134] Оплата проезда с помощью биометрии может появиться в метро Нижнего Новгорода
09 ноября 2023 14:15  [128] Россияне привезли новый штамм коронавируса "пирола" из зарубежных поездок
09 ноября 2023 14:06  [131] Аналитики МТС выяснили музыкальные предпочтения жителей Поволжья
09 ноября 2023 13:53  [163] Ремонтные работы в парке Кулибина планируется завершить к 30 ноября
09 ноября 2023 13:36  [146] Молодых нижегородцев приглашают на учебу в Центр компетенций "КУПНО.Старт"
09 ноября 2023 12:52  [154] Корпус "Школы 800" в Сормовском районе откроется в середине учебного года
09 ноября 2023 12:29  [162] Евгений Люлин провёл открытый урок для воспитанников нижегородской православной гимназии
09 ноября 2023 11:34  [168] ФАП открылся в деревне Асташиха Воскресенского округа
Общество

Лучшие электромонтеры Нижегородской области работают в АО "Теплоэнерго" и АО "Нижегородский водоканал"

09 ноября 2023 16:11  [63] Общество

На областном конкурсе профессионального мастерства среди электромонтеров предприятий ЖКХ лучшим стал Алексей Ходоков из АО "Теплоэнерго". Второе место занял Виктор Солнцев – АО "Нижегородский водоканал". На третьем – также электромонтер из АО "Нижегородский водоканал" Дмитрий Мамаев. Лучшим молодым профессионалом по итогам конкурса стал сотрудник АО "Теплоэнерго" Павел Прошельцев. 

Соревнования, прошедшие в Сормовском механическом техникуме имени Героя Советского Союза П.А. Семенова, были организованы министерством энергетики и ЖКХ Нижегородской области совместно с Нижегородской областной организацией профсоюза работников жизнеобеспечения. 

Конкурс состоял из в двух этапов. Каждый участник должен был пройти тестирование на знание теоретических тонкостей профессии. В практических заданиях требовалось на время собрать работающую схему и найти неисправности в силовом распределительном щите. 

"В "Теплоэнерго" и в "Нижегородском водоканале" работают настоящие профессионалы в своем деле, которые достойно представляют наши предприятия, город и регион на различных соревнованиях профессионального мастерства. Без компетентности, ответственности, профессионализма в сфере жизнеобеспечения просто нельзя. Здесь каждый должен иметь глубокие знания и отточенные навыки, чтобы в домах всегда были тепло, горячая и холодная вода. Мы всегда рады молодым профессионалам, которые приходят к нам на предприятия, и создаем для них комфортные условия труда, вкладываемся в их обучение. Я от души поздравляю наших победителей и участников конкурса!", - сказал генеральный директор АО "Теплоэнерго" - управляющей организации АО "Нижегородский водоканал" Илья Халтурин.

Стоит отметить, что конкурс проходит второй год подряд, и второй год электромонтеры АО "Теплоэнерго" и АО "Нижегородский водоканал" занимают в нем призовые места.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Водоканал Конкурсы Теплоэнерго
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
День народного единства в Нижнем Новгороде
07 ноября 2023 15:59День народного единства в Нижнем Новгороде - 2023
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph