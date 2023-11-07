"АСИРИС" представил нижегородский опыт создания стандарта сохранения ОКН на форуме в Астрахани Общество

Фото: АСИРИС

Директор АНО "АСИРИС" Илья Лагутин в рамках II Всероссийской научно-практической конференции "Львовские чтения" в Астрахани выступил с предложением разделить региональный модельный стандарт по сохранению и приумножению культурно-исторического достояния России на шесть блоков.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, частично данный проект уже реализуется в Нижегородской области.

Работа по созданию регионального стандарта стартовала в прошлом году под кураторством комиссии "Опоры России" по развитию бизнеса, сохраняющего историко-архитектурное наследие, а также при участии представителей 20 регионов. Модельный стандарт представляет собой "дорожную карту", которая может быть применима в любом регионе нашей страны. Нижегородская, Астраханская и Ульяновская области стали пилотными территориями по разработке и внедрению стандарта.

Илья Лагутин предложил структурировать модельный стандарт по блокам:

- создание единых региональных центров компетенций по сохранению и развитию исторической среды (по аналогии с "АСИРИСом"),

- имущественно-инвестиционный блок – это система комплексного стимулирования: льготные механизмы предоставления инвесторам ОКН, налоговые льготы и другие меры поддержки,

- блок нефинансовых мер поддержки - в него входят инвестиционный каталог объектов исторической среды, инвестиционные паспорта ОКН, механизмы поиска партнеров по ревитализации объектов; содействие в разработке и утверждении предметов охраны и в подключении к сетям,

- нормативно-градостроительный блок, который включает в себя региональные методические рекомендации по установлению предметов охраны ОКН, методики оценки для включения в список выявленных ОКН и т.д.,

- блок ремонта, реставрации, приспособления зданий и благоустройства исторической среды – это вопросы лицензирования, ремонта ОКН – многоквартирных жилых домов, поиск локальных символов для исторических зданий и территорий,

- блок волонтерства, общественно-культурных проектов и популяризации исторической среды.

"Многие практики, которые мы предлагаем включить в стандарт, уже реализуются в Нижегородской области благодаря губернатору Глебу Никитину: это широкий пул мер поддержки инвесторов, работа Клуба владельцев исторической недвижимости, волонтерские движения, система обучения (Школа реставрации и программа "Лидеры наследия"), наполнение открытого "Каталога объектов исторической недвижимости". Запуск всего комплекса действий закроет белые пятна в сфере ревитализации исторической среды: каждый процесс закрепится конкретным документом или поручением, а значит, исключаются бессистемность и хаотичность. Можно ожидать, что стандарт обеспечит в регионах режим максимального благоприятствования по всем вопросам, связанным с ОКН", - отметил Илья Лагутин.

Закончить работу по созданию регионального стандарта для сохранения и приумножения культурно-исторического достояния России планируется в 2024 году.

Ранее сообщалось, что пять проектов развития исторических территорий представили нижегородские участники проекта "Лидеры наследия".