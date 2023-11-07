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Общество

Свет и ГВС точечно отключат в пяти районах Нижнего Новгорода 10 ноября

10 ноября 2023 09:22  [1] Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 10 ноября в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Нижегородском районе с 9:00 до 19:00 электроэнергию отключили в Заповедных кварталах: на ул. Короленко ул; 7-21, ул. Новой, 21/11; ул. Славянской, 1-11; ул. Студёной, 34-49, 55а.

Кроме того, на ул. Родионов абудут производиться работы на сетях ГВС. В связи с этим с 9:30 до 11:30 горячую воду отключат в многоквартирных домах № 193/3,193/4,193/5,193/6,193/7.

В Советском районе на непродолжительное время - с 9:00 до 12:00 - без света остались дома и административные здания на ул. Генерала Ивлиева, 30, 32к1, 32к2, 32к3; ул. Козицкого, 7, 8.

С 9:00 до 17:00 отключения запланированы на ул. Тимирязева в домах № 2, 2а, 4а.

В Приокском районе в Дубёнках электричество отключено на улице Полярной. Неудобства жителям придётся терпеть с 8:00 до 17:00.

В посёлке Новинки частично отключат свет по улице Новой - с 9:00 до 17:00.

В Ленинском районе с 9:00 до 16:00 света не будет в нескольких домах посёлка Металлист: ул. Лейтенанта Шмидта, 14-17; ул. Шлиссельбургская, 14, 20, 22.

С 9:00 до 17:00 подачу электроэнергии ограничат по улице Баумана: от дома №5 до дома №350;

В Сормовском районе с 9:00 до 12:00 будут обесточены дома и административные здания в Дубравном: в частности, на улицах Дубравных с 1-й по 7-ю и улицах Озёрных - с 1-й по 4-ю - полностью.

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Теги:
Городское хозяйство ЖКХ
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