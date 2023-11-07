Последствия оползня в Почаинском овраге ликвидируют до конца ноября Общество

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Последствия оползня в Почаинском овраге около Театральной лестницы планируют ликвидировать до конца ноября. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в МКУ "Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода".

Как отметили в ведомстве, в целях сохранения и поддержания нормативного состояния оврагов и склонов, имеющих выход к Оке и Волге, технической исправности расположенных на них противооползневых сооружений и объектов инженерной защиты, в 2023 году было выделено 39 млн рублей.

Сотрудники МКУ регулярно проводят визуальные осмотры участков Волжского и Окского склонов, имеющих выходы к Оке и Волге, потенциально опасных в оползневом отношении.

Кроме того, в настоящее время в стадии формирования находится план работ по содержанию и ремонту противооползневых сооружений и объектов инженерной защиты на 2024 год.

Напомним, что оползень произошел в Почаинском овраге около Театральной лестницы утром 24 октября.