Фото:
Канавинский мост и ряд улиц украсят к Новому году и Рождеству за 4,9 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Согласно информации, также в Нижнем Новгороде появятся украшения, приуроченные к году педагога и наставника.
Так, на Канавинском мосту будет установлено 96 флагштоков. На улицах появятся различные флаги и постеры.
Декоративно-художественное оформление охватит проспект Гагарина, Парк Победы, Нижневолжскую набережную, площади Комсомольская, Советская, Лядова и Благовещенская, бульвар Юбилейный, улица Родионова, Новикова-Прибоя и другие.
Также будет восстановлено освещение флаговой композиции у дома №180 по проспекту Гагарина.
Подрядчик будет определен 21 ноября. Демонтировать композиции планируется к 25 февраля 2024 года.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+