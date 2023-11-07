Канавинский мост и ряд улиц украсят к Новому году и Рождеству за 4,9 млн рублей Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Канавинский мост и ряд улиц украсят к Новому году и Рождеству за 4,9 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно информации, также в Нижнем Новгороде появятся украшения, приуроченные к году педагога и наставника.

Так, на Канавинском мосту будет установлено 96 флагштоков. На улицах появятся различные флаги и постеры.

Декоративно-художественное оформление охватит проспект Гагарина, Парк Победы, Нижневолжскую набережную, площади Комсомольская, Советская, Лядова и Благовещенская, бульвар Юбилейный, улица Родионова, Новикова-Прибоя и другие.

Также будет восстановлено освещение флаговой композиции у дома №180 по проспекту Гагарина.

Подрядчик будет определен 21 ноября. Демонтировать композиции планируется к 25 февраля 2024 года.